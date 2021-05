Aurelius setzt Value-Add-Strategie um

Die Mieter kommen vornehmlich aus den Bereichen öffentliche Verwaltung, Medizin, Automotive und Kanzleien, teilt Aurelius mit. Verkäufer ist ein Immobilien-Spezial-AIF der Warburg-HIH Invest Real Estate. Die Kaufsumme liegt im niederen zweistelligen Millionenbereich.

Die Gesamtmietfläche in den drei Gebäuden beträgt aktuell rund 12.000 Quadratmeter. Die Objekte in Duisburg und Kassel sind nahezu vollvermietet. Das Objekt in Wolfsburg hatte bei Kaufvertragsunterzeichnung eine Vermietungsquote von rund 60 Prozent, wobei laut Aurelius bereits neue Mieter gewonnen und mietvertraglich gebunden werden konnten.

Hannes Eckstein, Founding Partner der Aurelius Immobiliengruppe, kommentiert: „Der Ankauf fügt sich gänzlich in unsere Value-Add-Investmentstrategie ein. Alle drei Immobilien werden behutsam neu positioniert, punktuell modernisiert und in ihrem Mieterbesatz weiter diversifiziert.“ Jan Rehbock, ebenfalls Founding Partner der Aurelius Immobiliengruppe, ergänzt: „Wir setzen bewusst auf zentrale Lagen auch an B- und C-Standorten. Innerstädtische, moderne Mietflächen werden auch in Zukunft auf eine hohe Nachfrage treffen. Mit einer nachhaltigen Sanierung und Repositionierung der Gebäude werden in den drei Städten hochwertige neue Flächen dem Markt zugeführt. Dies trägt zu einem positiven Transformationsprozess der Innenstädte bei.“

Das geplante Investmentvolumen der Areo beträgt bis 2024 rund 400 Millionen Euro. In Deutschland wird die Gruppe durch die Aurepa Advisors AG als exklusiver Investment- und Asset-Manager beraten. Außerhalb Deutschlands fungieren die Aurelius Advisors mit Sitz in Luxemburg und London als exklusiver Dienstleister in gleicher Funktion für die Areo.

Foto: Petra Brüninghaus