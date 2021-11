Corestate besetzt zwei neue Chef-Positionen

Als neue gruppenübergreifende COO (Chief Operations Officer) wird Izabela Danner Kernthemen wie Corporate Excellence, Organisationentwicklung, Wachstumsstrategie sowie ESG-Initiativen bündeln und vorantreiben, teilt Corestate mit.

Mit ihrer langjährigen Berufs- und Führungserfahrung auf Vorstands- sowie Geschäftsführungsebene in der Real Estate- und Finanzdienstleistungsbranche soll sie die bereits laufenden Transformations- und Integrationsprozesse von Corestate noch einmal deutlich beschleunigen und die Organisationsplattform vor allem durch die Reduktion von Komplexität in den Strukturen und Abläufen effektiver gestalten, heißt es in der Mitteilung.

Weiterentwicklung der Aktivitäten mit institutionellen Kunden

Die zweite Neubesetzung betrifft die gruppenweite Kundenbetreuung. Als Managing Director in der ebenfalls neu geschaffenen Position des ‚Chief Client Executive‘ wird sich Frank Bandemer als Relationship Manager um die Weiterentwicklung der Geschäftsaktivitäten mit institutionellen Kunden auf der Debt- und Equity-Seite kümmern. Bandemer war zuletzt als Global Head of Liability Analysis für einen großen deutschen Versicherer tätig.

René Parmantier, CEO von Corestate: „Mit diesen beiden Top-Personalien auf neu geschaffenen Schlüsselpositionen haben wir unsere Kompetenzen schlagkräftig gebündelt. Dadurch werden wir die Integration unserer Geschäftseinheiten im Interesse unserer Kunden weiter voranbringen, was nicht zuletzt auch unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio noch fokussierter und damit attraktiver werden lässt.“