Schroders sammelt über 500 Millionen Euro für Hotelfonds

Für den Schroders Capital European Operating Hotels Fund war ursprünglich ein Volumen von 300 Millionen Euro angestrebt worden, teilt das Unternehmen mit. Aufgrund des beträchtlichen Anlegerinteresses an der Strategie und der Befähigung des Teams, diese Möglichkeiten zu erschließen, sei das Volumen letztlich jedoch auf 525 Millionen Euro angehoben worden.

Zu den Investoren zählen einige der größten europäischen Versicherungsgesellschaften, hauptsächlich aus Frankreich, den Niederlanden und Finnland, sowie ein Staatsfonds aus dem Nahen Osten. Bei einem moderaten Fremdkapitaleinsatz stehen dem Fondsmanagement rund 850 Millionen Euro für Investments zur Verfügung. Die Strategie sei damit gut aufgestellt, um Anlagegelegenheiten in ganz Europa wahrzunehmen.

Dem Hotelimmobilienteam von Schroders Capital gehören den Angaben zufolge fast 40 auf Hotelinvestments und Asset Management spezialisierte Experten an, die an Standorten in ganz Europa arbeiten. Das Team besitzt demnach 20 Jahre Erfahrung beim Erwerb von Hotels, die eigenständig oder auf der Grundlage von Franchise- oder Hotelmanagementverträgen betrieben werden. Dieser Ansatz ermögliche es dem Team, den Großteil des operativen Wertsteigerungspotenzials für die Investoren des Fonds zu sichern.

„Wir sind keine Private Equity-Gesellschaft“

Frederic de Brem, Head of Real Estate Hotels bei Schroders Capital: „Covid-19 hat für eine enorme Lernkurve gesorgt – auch bei unserem überaus erfahrenen Team. Bei den aktuell mehr als 50 von uns gemanagten Hotels haben wir unsere Kompetenz im Kostenmanagement im vergangenen Jahr gründlich erweitert. Wir sind keine Private Equity-Gesellschaft, die danach strebt, mit umfangreichen und riskanten Wetten auf die Erholung Not leidender Hotelimmobilien an durchschnittlichen Standorten sehr hohe Renditen zu erzielen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf nicht öffentlich ausgeschriebene Transaktionen. Das dient der Transaktionssicherheit für Verkäufer hochwertiger Immobilien in sehr guten Lagen, die von einer weiteren Optimierung des Immobilienmanagements profitieren können.“

Sophie van Oosterom, Global Head of Real Estate bei Schroders Capital: „Unser praxisorientierter operativer Ansatz für diesen Sektor ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal. Wir sind überzeugt, dass diese operativen Fähigkeiten auch im weiter gefassten Immobilienmarkt immer wichtiger werden. Diese durch Wertschätzung geprägte Denkweise, die unser Team in Bezug auf Kundenservice und -betreuung sowie Ressourcenoptimierung beweist, ist entscheidend dafür, nachhaltige Erträge und Wertsteigerungen für unsere Investoren zu erzielen. Dies gilt nicht nur für den Hotelbereich, sondern für alle Immobilien-Anlageklassen.“