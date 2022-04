LaSalle kauft zwei Seniorenanlagen in Frankreich

Die Akquisition der „Villas Beausoleil“ fand im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion mit Steva statt, teilt LaSalle mit. Das 1967 gegründete Familienunternehmen Steva wurde demnach kürzlich als bestes französisches Unternehmen für Seniorenwohnen im Jahr 2022 ausgezeichnet.

Eines der Objekte, die neu entwickelte „Villa Beausoleil“ in Meudon-la-Forêt, befindet sich den Angaben zufolge im wohlhabenden Département Hauts-de-Seine und wurde zum Erwerbszeitpunkt fertiggestellt. Auf einer Gesamtfläche von 6.036 Quadratmetern bietet die Anlage 116 Seniorenapartments, die unter anderem durch einen Concierge-Service, ein Restaurant, einen Aufenthalts- und ein Fitnessraum sowie einen Garten ergänzt werden.

Das Grundstück liegt laut LaSalle im „Umweltquartier“ von Pointe de Trivaux, einem derzeit in Entwicklung befindlichen Stadterneuerungsgebiet, in der Nähe des Staatsforsts. Im Département, das einen großen Teil des Pariser Umlands umfasst, leben 1,6 Millionen Einwohner, davon 25 Prozent im Pensionsalter.

Weitere „Villa Beausoleil“

Die zweite „Villa Beausoleil“ befindet sich in Le Plessis Trévise im Département Val de Marne östlich von Paris, das mit 24 Prozent einen ähnlich hohen Seniorenanteil in der Bevölkerung aufweise. Die Anlage bietet ihren künftigen Bewohnern LaSalle zufolge auf einer Gesamtfläche von 6.900 Quadratmetern 137 Wohnungen und weitere Einrichtungen wie eine Lounge und einen Fitnessraum sowie exklusivem Zugang zu Grünflächen. Das voraussichtlich im ersten Quartal 2024 fertiggestellte Objekt werde von günstigen Bahnverbindungen in die Pariser Innenstadt profitieren und ab 2025 zusätzlich von der künftigen Metro-Linie 15, die den Großraum Paris bedient.

Erst kürzlich hatte LaSalle ein Seniorenwohnobjekt im Zentrum von Toulouse für seinen offenen paneuropäischen Fonds Encore+ erworben. Die neuste Transaktion in dieser Assetklasse verdeutliche die zunehmende Präsenz und Expertise von LaSalle und seiner neu etablierten, europaweiten Asset-Management-Plattform „Living and Hospitality“. Diese verwaltet mittlerweile Vermögenswerte von insgesamt 3,6 Milliarden Euro. LaSalle will demnach das Engagement im Bereich Seniorenwohnen und anderen alternativen Sektoren innerhalb Europas weiter verstärken.