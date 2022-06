Zweitmarkt: Zinswende „allmählich spürbar“

Anzeige

Wie heißt es so schön: Ende gut, alles gut. Doch manchmal ist etwas einfach zu Ende. So scheint es sich mit der Situation rund um attraktive Finanzierungkonditionen für Wohnimmobilien zu verhalten. Wer in den letzten knapp zwei Jahren in Deutschland einen Kredit für den Erwerb von Wohneigentum …