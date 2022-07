Solvium kündigt weiteren Publikums-AIF an

Mit rund 9,5 Millionen Euro konnte der Fonds etwas mehr als die Hälfte des maximal möglichen Platzierungsvolumens erreichen, teilt das Unternehmen mit. Solvium zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis auf dem neuen Produktgebiet der Publikums-AIFs, in das der Anbieter zusammen mit Adrealis als Service-KVG im Januar 2021 gestartet war.

Der Fonds investiert über eine vermögensverwaltende Gesellschaft in drei Zielunternehmen. Eines investiert in hauptsächlich in Standardcontainer, eines in Wechselkoffer und das dritte in weiteres Logistik-Equipment wie Standard-Tankcontainer und Eisenbahnwagen. Jede dieser Gesellschaften befindet sich mittelbar im vollständigen Eigentum des Publikums-AIFs und erwirbt und bewirtschaftet die jeweiligen Investitionsgüter.

Bis Ende Mai 2022 wurden den Angaben zufolge beispielsweise für rund 2,5 Millionen Euro 159 Schüttgutwagen gekauft, für weitere 2,5 Millionen Euro 237 Wechselkoffer und für rund 800.000 Euro über 300 Standardcontainer. In den kommenden Wochen folgen weitere Investitionen, kündigt Solvium an.

„Weißen Kapitalmarkt betreten“

Solvium-Geschäftsführer Jürgen Kestler: „Mit dem ersten AIF haben wir vor rund einem Jahr den weißen Kapitalmarkt betreten und sind mit dem erreichten Platzierungsergebnis zufrieden. Der AIF richtete sich an eine neue Zielgruppe von Vermittlern, Vermittler mit Zulassung nach Paragraf 34f Ziffer 2 Gewerbeordnung. Hier ist uns der Markteintritt gut gelungen und wir freuen uns jetzt schon auf den Nachfolgefonds, der voraussichtlich ab September in den Vertrieb starten kann.“

Beim „Solvium Logistic Fund One“ sind während der Laufzeit von rund fünf Jahren Auszahlungen in Höhe von 4,56 Prozent jährlich bei quartalsweise nachschüssiger Auszahlung vorgesehen. Darüber hinaus gehende Liquidität wird während der Laufzeit zum Erwerb von weiterem Logistik-Equipment verwendet und somit wird durch den Thesaurierungseffekt der Wertverlust infolge Abnutzung der bestehenden Portfolien mindestens ausgeglichen werden, so Solvium.

„Kunden und Vertriebspartner freuen sich seit rund einem Jahr über die monatlichen Auszahlungen. Die Investitionen laufen plan- und prognosegemäß“, sagt Solvium Geschäftsführer André Wreth, der zudem die Veröffentlichung der neuen Leistungsbilanz in wenigen Wochen ankündigt.