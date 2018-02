G.U.B. Analyse: „A+“ für Deutsche Finance Private Fund 12

Das Hamburger Analysehaus G.U.B. Analyse bewertet den Private Fund 12 – Immobilien Global der DF Deutsche Finance Investment GmbH aus München mit insgesamt 82 Punkten. Das entspricht dem G.U.B.-Urteil „sehr gut“ (A+).

Anlageziel des Fonds ist der Aufbau eines global diversifizierten Portfolios aus mindestens fünf Beteiligungen an institutionellen Zielfondsstrategien, über die der Fonds an mindestens 20 einzelnen Immobilieninvestments beteiligt ist. Die Mindestbeteiligung liegt bei 5.000 Euro (Einmalanlage) plus fünf Prozent Agio.

Stärken/Chancen

Als Stärken/Chancen beurteilt G.U.B. Analyse insbesondere die ausgezeichnete Managementqualität der Deutschen Finance Group, die ihre Fähigkeit zur Umsetzung der institutionellen Investitionsstrategie durch Vorgängerfonds nachgewiesen und damit zudem ein beachtliches Platzierungsvolumen erreicht hat.

Positiv bewertet G.U.B. Analyse auch die angestrebte Beteiligung an internationalen Projekten gemeinsam mit institutionellen Investoren und den globalen Investitionsansatz mit entsprechender Flexibilität und breiter Risikomischung. Auf Dachfondseben wird zudem grundsätzlich nur Eigenkapital eingesetzt und es besteht praktisch keine Außenhaftung für Treugeber.

Schwächen/Risiken

Zu den Schwächen/Risiken zählt G.U.B. Analyse, dass die institutionellen Zielfonds noch nicht bekannt und die laufenden Kosten recht hoch sind. Zudem sind Auslands- und Wechselkursrisiken möglich, die Regelungen zu Präsenzversammlungen und Treuhänder-Stimmrecht sind unvorteilhaft und die unternehmerischen Risiken der einzelnen Investitionen können generell erhöht sein.

Die vollständige Analyse steht auf www.gub-analyse.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. G.U.B. Analyse ist Deutschlands ältestes Analysehaus für Sachwert-Emissionen – seit 1973 – und gehört als Marke des Deutschen Finanzdienstleistungs-Instituts GmbH (DFI) zu der Cash.Medien AG, die auch „Cash.“ verlegt.

Foto: Shutterstock