RWB steigert erneut die Rückflüsse

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, eine Tochter der RWB Group, hat zum dritten Mal in Folge ein neues Rekordergebnis für ihre Privatkundenfonds erzielt.

190,1 Millionen Euro flossen 2017 aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen, den sogenannten Exits, an die Private Equity Dachfonds der RWB zurück – ein neuer Höchststand nach 184,5 Millionen Euro in 2016 und 140,0 Millionen Euro in 2015. Im Schnitt wurden die Unternehmen zum 1,9-fachen des ursprünglichen Einkaufspreises veräußert (Verkaufsmultiplikator von 1,9x).

Rückflüsse von 80 Millionen Euro

“Die Investitionen der letzten Jahre zahlen sich jetzt aus. Die stabilen Rückflüsse sind dabei das beste Zeugnis für die Qualität in unserem Private Equity Portfolio”, sagt RWB Vorstand Horst Güdel zu den Investitionsergebnissen. Insbesondere Anleger des Ende 2008 mit knapp 600 Millionen Euro Volumen geschlossenen Fonds RWB International III profitieren von der erfolgreichen Entwicklung. Die Rückflüsse in diesem Fonds beliefen sich in 2017 auf über 80 Millionen Euro. Bei einem Großteil der RWB Dachfonds werden Rückflüsse nicht direkt ausgeschüttet, sondern in neue Zielfonds reinvestiert. Anleger profitieren von dieser Wiederanlage mit einer besonders hohen Investitionsquote.

Private Equity auf dem Weg zum Standard-Baustein

Nach Angaben des Analysehauses Preqin hat sich das in Private Equity verwaltete Vermögen vor allem aufgrund des wachsenden Interesses von institutionellen Investoren allein seit der Jahrtausendwende verfünffacht. “Auf der Suche nach langfristig attraktiven Erträgen sind private Unternehmensbeteiligungen für viele Versicherungen, Pensionskassen, Family Offices und Staatsfonds längst zum Standard-Baustein geworden. Unsere Investitionsergebnisse zeigen, dass das, was diese professionellen Investoren erfolgreich nutzen, auch für Privatanleger funktioniert”, sagt David Schäfer, Head of Portfoliomanagement bei der RWB. Für Privatanleger eignen sich nach der Überzeugung der RWB ausschließlich breit streuende, sicherheitsorientierte Dachfonds, die speziell auf die Risikobedürfnisse privater Anleger ausgerichtet sind. (fm)

Foto: RWB