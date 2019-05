Schiffsfonds: Neues Urteil verpflichtet Sparkasse zu Schadensersatz

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat mit Urteil vom 3.05.2019 (Az. 19 U 143/18) die Frankfurter Sparkasse zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von EUR 40.884,55 zzgl. 5% Zinsen sowie des entgangenen Gewinns in Höhe von EUR 6.000,00 zzgl. 5% und zur Rückabwicklung der Beteiligung am Hannover Leasing Fonds Nr. 177 verurteilt. Eine Darstellung durch die Kanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann mit Sitz in Esslingen am Neckar.

„Damit setzt das OLG Frankfurt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes um, dass Kenntnisnahmeklauseln auf Beitrittserklärungen unwirksam sind“, sagt Richard Holtschmidt, Rechtsanwalt der Esslinger Kanzlei Aslanidis, Kress & Häcker-Hollmann, der das Urteil für seinen Mandaten erstritten hat.

Sachverhalt zum Urteil gegen die Frankfurter Sparkasse

Der Kläger machte Schadensersatzansprüche geltend, weil er im Zusammenhang mit der Zeichnung seiner Fondsbeteiligung am Hannover Leasing Fonds 177 unzureichend beraten und nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden war.

Die Sparkasse Frankfurt habe sowohl die bestehenden Risiken und Nachteile, als auch die tatsächlich anfallenden Provisionen für die Sparkasse nicht ordnungsgemäß dargestellt und offen gelegt. Zunächst hatte das Landgericht Frankfurt am Main die Klage abgewiesen und eine Pflichtverletzung seitens der Sparkasse verneint. Hiergegen wandte sich der Kläger erfolgreich in seiner Berufung, mittels derer er seine berechtigten Ansprüche weiterverfolgte.

Verbraucherfreundliche Entscheidung – die Urteilsbegründung des OLG Frankfurt

Dies geschah zu Recht, wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main jetzt entschieden hat. Der 19. Senat sah es als erwiesen an, dass die Frankfurter Sparkasse den Kläger nicht ordnungsgemäß über das Risiko eines Wiederauflebens der Haftung aufgeklärt hat.

