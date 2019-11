Voigt & Coll. bringt Multi-Asset-Dachfonds mit Quadoro

Die V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG, eine Beteiligung der Voigt & Coll. GmbH, hat die Vertriebszulassung der BaFin für ihren neuen Multi-Asset-AIF für Privatanleger erhalten.

Die Anleger können sich an dem alternativen Investmentfonds (AIF) „V&C Sachwert-Auslese I GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ beteiligen und über diesen Weg in ein breit diversifiziertes Sachwert-Portfolio investieren. Der neue Fonds, aufgelegt mit der Quadoro Investment GmbH (Doric Gruppe) als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft, investiert in diversifiziertes Portfolio aus den Asset-Klassen Immobilien, Transport, Erneuerbare Energien und Private Equity.

Schwerpunkt der Investments stellen Zielfonds für Institutionelle Investoren aus den verschiedenen Asset-Klassen dar, an denen sich Privatanleger in der Regel nicht direkt beteiligen können. Eine erste Investitionsmöglichkeit in ein schon vorhandenes Portfolio im Sektor Erneuerbare Energien wurde bereits vor dem Vertriebsstart des Fonds angebunden, weitere befinden sich in Vorbereitung, so die Mitteilung von V&C Portfolio Management.

20 Millionen Euro geplantes Volumen

Der Fonds „V&C Sachwert-Auslese I“ mit einem geplanten Volumen von 20 Millionen Euro prognostiziert eine Gesamtausschüttung von ca. 151 Prozent bei einer geplanten Laufzeit von ca. 14 Jahren. Anleger können sich mit einem Mindestbetrag von 5.000 Euro an dem Fonds beteiligen.

„Mit der ‘V&C Sachwert-Auslese I’ können wir Anleger an den Sachwertebereich heranführen, denen es entweder an der Zeit, dem nötigen Know-how oder am für ein selbst verwaltetes Fondsportfolio benötigten Mindestkapital fehlt“ erläutert Hermann Klughardt, Geschäftsführer der V&C Portfolio Management.

