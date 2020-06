Alle TSO-Beteiligungen schütten trotz Corona aus

Ende Mai kann die auf Immobilieninvestitionen im Südosten der USA spezialiserte TSO Europe Funds, Inc. für alle Beteiligungen Ausschüttungen vornehmen. Hinzu kommen für zwei Beteiligungen Sonderausschüttungen, die aus Objektverkäufen resultieren.

Die Auszahlungen der TSO-Beteiligungen erfolgen traditionell quartalsweise. Die aktuellen Zahlen im Einzelnen: TSO-DNL Fund II, TSO-DNL Fund IV und der TSO RE Opportunity schütten jeweils zwei Prozent aus, so eine Mitteilung von TSO Europe.

Auch der TSO-DNL Active Property II leistet zwei Prozent, erhöht die Aus­schüttung aber noch um etwa 917.900 US-Dollar aus dem Verkauf des Objekts „Red Lobster“. Dieses ist Bestandteil des Einkaufszentrums „Winchester Station“ und konnte laut TSO sehr profitabel realisiert werden, da TSO den Grundstücks­teil – wie im Februar 2020 „Olive Garden“ – einzeln parzelliert hat. Die dadurch erleichterte Handelbarkeit ließ die Attraktivität des Objekts deutlich steigern.

Der TSO-DNL Fund III liefert ein Prozent und ergänzt hier mit 573.470 US-Dollar die Ausschüttung. Der Betrag resultiert aus dem Verkauf der Parzelle „McDonald‘s“ aus dem Objekt „Millpond Village“.

Zeitweise behördliche Einschränkungen

Der TSO-DNL Active Property, der unter anderem eine Einzelhandelsimmobilie hält, die zeitweise von behördlichen Einschränkungen betroffen war, bildet Rücklagen, zahlt aber dennoch 1,5 Prozent. Die Immobilie ist nunmehr wieder zu über 80 Prozent geöffnet. Die Frühzeichner des TSO Active Property III erhalten zudem bereits einen Bonus von 4 Prozent.

„Unsere Strategie, die auf Langfristigkeit ausgelegt ist, trägt in dieser schwie­rigen Situation Früchte“, sagt Allan Boyd Simpson, Präsident der TSO Europe Funds, Inc. „Ebenfalls eine gute Nachricht ist, dass es auch bei vielen unserer im Bau befindlichen Objekte Schritt für Schritt vorangeht. Das Selbst­lagerzentrum ‘Adams Drive’, das zum TSO-DNL Active Property II gehört, steht kurz vor der Fertigstellung, und der zweite Teil des Peachtree Dunwoody Pavilion aus dem TSO-DNL Active Property tritt gerade in die nächste Bau­phase.“

Foto: Shutterstock