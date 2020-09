Buss-Gruppe wird 100 – und plant eine neue Emission

Die Buss-Gruppe, zu der auch das Emissionshaus Buss Capital gehört, wird in diesen Tagen 100 Jahre alt. Viele Jahrzehnte war Buss vor allem ein Hafenunternehmen. Heute ist die inhabergeführte Unternehmensgruppe in den Geschäftsfeldern Hafenlogistik, Windenergie, Logistikimmobilien, Schifffahrt und Investments aktiv.

Buss wurde 1920 im Hamburger Hafen von Gerd Buss als Stauerei gegründet und machte sich schnell einen Namen mit dem Be- und Entladen von Schiffen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. 100 Jahre später macht die Hafenlogistik nur noch einen kleinen Teil der Buss-Gruppe aus. Die seit den 60er-Jahren rasch fortschreitende Containerisierung der Stückgutverkehre machte das Kerngeschäft der Buss-Gruppe, den konventionellen Ladungsumschlag, zunehmend überflüssig, und das Unternehmen musste sich neue Betätigungsfelder suchen.

Der heutige geschäftsführende Gesellschafter Dr. Johann Killinger stieg 1991 in die Buss-Gruppe ein, an der seine Familie seinerzeit eine Minderheitsbeteiligung hielt. Er baute die Geschäftsbereiche Logistik und Logistikimmobilien auf. Im Jahr 2000 übernahm er alle Gesellschaftsanteile dieser Bereiche, 2002 sämtliche Anteile an der Buss-Gruppe. 2003 gründete Killinger das Emissionshaus Buss Capital, 2009 folgte die Reederei Buss Shipping, die 2017 mit Leonhardt und Blumberg Shipmanagement fusionierte, und 2011 der Einstieg in die Windenergie.

Neue Emissions-Gesellschaft in 2020 gegründet

Buss Capital konzipiert und vertreibt Investments im Bereich der maritimen Logistik. Seit 2003 haben der Mitteilung zufolge rund 31.000 Investoren rund 1,1 Milliarden Euro Eigenkapital in insgesamt 88 Fonds und Direktinvestments sowie einen Alternativen Investmentfonds investiert. Das Gesamtinvestitionsvolumen der platzierten Investments beläuft sich auf rund 2,5 Milliarden Euro.

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung hat das Managementteam von Buss Capital 2020 eine neue Gesellschaft gegründet, so die Mitteilung. Buss Capital Invest konzipiert und vertreibt demnach Sachwertinvestments außerhalb geschlossener Fonds und Direktinvestments. Ihr Schwerpunkt liegt auf Namensschuldverschreibungen, anderen ähnlichen Vermögensanlagen sowie digitalen Kapitalanlagen. Ein erstes Produkt sei in Planung. Ein Zinsinvestment mit festen Zinsen und einer kurze Laufzeit soll voraussichtlich Anfang Oktober in den Vertrieb kommen.

Foto: Buss