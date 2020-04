Exit: 5,4 Millionen US-Dollar Rückfluss an RWB-Fonds

Der Private-Equity-Spezialist RWB meldet einen weiteren Exit aus einem seiner Zielfonds. Drei der global investierenden RWB-Dachfonds für Privatanleger erhalten Geld aus dem Verkauf eines US-amerikanischen Personaldienstleisters.

Offene Stellen mit den richtigen Fachkräften zu besetzen, ist nicht bloß in Deutschland eine Herausforderung – insbesondere, wenn es um IT-Spezialisten geht, berichtet RWB. In den USA und in Kanada haben Unternehmen demnach ähnliche Probleme. Der sogenannte “War for Talents” habe sich auch auf der anderen Seite des Atlantiks bereits zugespitzt. Eine gute Ausgangsposition für Personaldienstleister.

Genau in dieser Position bewege sich der US-amerikanische Personaldienstleister Insight Global. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Atlanta hat sich in den letzten Jahren zum drittgrößten Dienstleister im Bereich IT-Personal entwickelt, hilft aber ebenso für Stellen im Controlling, in der Buchhaltung oder im Ingenieurswesen geeignete Fachkräfte zu finden. Mit insgesamt 53 Büros in den USA und in Kanada konnten im vergangenen Jahr mehr als 41.000 offene Stellen besetzt werden, so RWB.

Bis vor einigen Monaten gehörte Insight Global zum Portfolio des RWB Zielfondsmanagers Ares Management. Durch den erfolgreichen Verkauf des Unternehmens flossen über 5,4 Millionen US-Dollar an die RWB Fonds International II, III und IV zurück.

Foto: Shutterstock