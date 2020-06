G.U.B. Analyse: „A+“ für HTB 11. Portfolio

Das Hamburger Analysehaus G.U.B. Analyse Finanzresearch hat den Publikums-AIF „HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG“ der HTB aus Bremen mit insgesamt 83 Punkten bewertet. Das entspricht dem G.U.B.-Urteil „sehr gut“ (A+).

Der alternative Investmentfonds (AIF) plant die direkte oder mittelbare Investition in geschlossene Immobilienfonds. Die Anlagebedingungen würden auch die Beteiligung an neu aufgelegten AIF zulassen, nach den Erläuterungen im Prospekt und den begleitenden Informationen ist aber vornehmlich der (mittelbare) Erwerb von Anteilen an bestehenden Fonds über den Zweitmarkt geplant.

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH aus Bremen. Die Mindestbeteiligung liegt bei 5.000 Euro plus fünf Prozent Agio.

Stärken/Chancen

Die HTB-Gruppe verfügt über langjährige Erfahrung im Zweitmarkt, und die HTB-Immobilienfonds sind bislang durchweg erfolgreich. Zudem wird eine breite Risikomischung angestrebt, die Investitionen erfolgen nur in Deutschland und die Initialkosten sind moderat.

Zu den Stärken/Chancen zählt die G.U.B. außerdem, dass in der Regel keine Fertigstellungsrisiken bestehen und bereits Erfahrungswerte der Zielfonds vorliegen, auf Dachfondsebene nur Eigenkapital eingesetzt werden darf und Fremdwährungsrisiken vertraglich ausgeschlossen sind, auch auf Zielfondsebene.

Schwächen/Risiken

Als Schwächen/Risiken beurteilt die G.U.B. die Konzeption als Blind Pool sowie die Verflechtung zwischen Treuhänder und KVG in Zusammenhang mit der Regelung zum Stimmrecht. Das Platzierungsrisiko ist nicht vertraglich abgesichert, die Anlagebedingungen sind weit gefasst und die Fungibilität wird durch vertragliche Regelungen unter Umständen zusätzlich eingeschränkt

Die vollständige G.U.B. Analyse steht auf www.gub-analyse.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

