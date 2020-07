G.U.B. Analyse: „A+“ für Ökorenta Erneuerbare Energien 11

Das Hamburger Analysehaus G.U.B. Analyse Finanzresearch hat den Publikums-AIF „Ökorenta Erneuerbare Energien 11“ der Auricher Werte GmbH/Ökorenta mit insgesamt 82 Punkten bewertet. Das entspricht dem G.U.B.-Urteil „sehr gut“ (A+).

Der alternative Investmentfonds (AIF) für Privatanleger plant den mittelbaren Erwerb von Anteilen an Zielgesellschaften zum Aufbau eines diversifizierten Beteiligungsportfolios im Bereich der Erneuerbaren Energien. Bei den Zielinvestitionen muss es sich zu mindestens 50 Prozent um Windenergieanlagen an Land an Standorten in Europa und zu mindestens zehn Prozent um Photovoltaikanlagen an Standorten weltweit handeln.

Nach Angaben der Ökorenta basiert die Investitionsplanung überwiegend auf Wind- und zu etwa einem Drittel auf Solarenergieanlagen. Im Bereich Windenergie soll ein deutlich größerer Teil auf Repowering-Projekte sowie jüngere Windparks mit ausgereifter Technologie und ein kleinerer Teil auf den klassischen Zweitmarkt entfallen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist die zur Ökorenta-Gruppe gehörende Auricher Werte GmbH. Die Mindestbeteiligung liegt bei 10.000 Euro plus fünf Prozent Agio.

Stärken/Chancen

Als Stärken/Chancen des Fonds beurteilt die G.U.B, dass Ökorenta über langjährige Erfahrung in dem speziellen Zielmarkt verfügt, den Marktzugang durch Vorläuferfonds belegt hat und über eine Alleinstellung in Bezug auf das Fondskonzept verfügt.

Es wird eine breite Risikomischung angestrebt, ein überdurchschnittlich guter Zugang der Ökorenta zu Repowering- und weiteren Projekten ist wegen der Vielzahl an bestehenden Beteiligungen der bisherigen Fonds plausibel und die Initialkosten des Fonds sind moderat. Zudem besteht eine weitgehende Unabhängigkeit von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung und auf Fondsebene wird nur Eigenkapital eingesetzt.

Schwächen/Risiken

Als Schwächen/Risiken beurteilt die G.U.B. die Konzeption als Blind Pool, die Verflechtung des Treuhänders mit der KVG in Verbindung mit den vertraglichen Regelungen zum Stimmrecht sowie die Klauseln zur Übertragung des Fondsanteils. Zudem ist das Platzierungsrisiko nicht vertraglich ausgeschlossen, die laufenden Kosten sind recht hoch und die Anlagebedingungen weit gefasst.

Die vollständige G.U.B. Analyse steht auf www.gub-analyse.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

