Keine IT-Sicherheit, keine Notfallkonzepte: Jedes dritte mittelständische Chemieunternehmen gehackt

Fast jedes dritte mittelständische Unternehmen (30 Prozent) der Chemiebranche ist bereits Opfer einer Cyberattacke geworden, acht Prozent sogar mehrfach. Das belegt eine repräsentative Umfrage des Forsa-Instituts bei für die Internetsicherheit zuständigen Mitarbeitern in 100 kleinen und mittleren Unternehmen der Chemieindustrie. Wie die Umfrage im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weiter zeigt, stand nach einem erfolgreichen Angriff fast die Hälfte der Betriebe sogar zeitweise still. Der pure Wahnsinn.

Weitere finanzielle Schäden entstanden durch den hohen Aufwand, mit dem Angriffe analysiert und entwendete oder gesperrte Daten wiederhergestellt werden mussten.

Mittelständler haben große Lücken in der IT-Sicherheit

Trotz der hohen Betroffenheit nimmt die Branche die Gefahr durch Cyberkriminelle nicht ernst genug. 52 Prozent der Befragten gingen für das eigene Unternehmen von einem geringen Risiko aus. Ihre Argumente: Die eigene Firma sei zu klein, die Daten für Kriminelle nicht interessant.

Viele machen auch geltend, dass ihnen bisher nichts passiert sei, zudem sei das Unternehmen umfassend geschützt. Dementsprechend hat die IT-Sicherheit für viele Mittelständler nur eine geringe Priorität: Gerade einmal die Hälfte von ihnen will in den kommenden zwei Jahren in weitere Schutzmaßnahmen investieren.

In jedem dritten Unternehmen (33 Prozent) ist niemand explizit für die Informationssicherheit verantwortlich, ebenfalls ein Drittel (35 Prozent) hat für einen Cyberangriff weder ein Notfallkonzept noch eine Vereinbarung mit ihrem IT-Dienstleister.

Das kann im Ernstfall gravierende Folgen haben, denn die Abhängigkeit von einer funktionierenden IT ist in der chemischen Industrie hoch: Zwei von drei befragten Unternehmen (66 Prozent) könnten bei einem Ausfall ihrer IT-Systeme kaum noch arbeiten.

„Der Mittelstand in der chemischen Industrie müsste viel mehr für den Schutz seiner IT-Systeme tun. Aktuell zeigen sich große Sicherheitslücken, die Cyberkriminelle ausnutzen können“, sagt Peter Graß, Experte für Cyberversicherungen im GDV.

Denn die Folge der unzureichenden Risikowahrnehmung sind erhebliche Mängel in der IT-Sicherheit. Zwar werden fast überall sichere Passwörter erzwungen und Sicherheitsupdates automatisch eingespielt, aber 39 Prozent verzichten darauf, die Sicherungskopien ihrer Daten auch zu testen.

Insgesamt erfüllt nur ein Drittel der befragten Unternehmen (34 Prozent) die zehn wichtigsten Basis-Anforderungen an die IT-Sicherheit. Auch der Blick ins Darknet offenbart die Lücken: Bei einer Analyse von 510 Mittelständlern der Chemieindustrie mit Hilfe des Analyse-Tools Cysmo konnten von 208 Unternehmen (41 Prozent) Daten im Darknet gefunden werden, darunter mehr als 10.000 E-Mail-/Passwort-Kombinationen von Mitarbeitern.

Hintergrund: Die Initiative CyberSicher

Mit der Initiative CyberSicher nimmt der GDV die IT-Risiken einzelner Branchen unter die Lupe und zeigt, wie sich kleine und mittlere Unternehmen schützen können. In diesem Rahmen hat der GDV die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH mit einer repräsentativen Befragung der für die Internetsicherheit zuständigen Mitarbeiter von 100 klei-nen und mittleren Chemieherstellern (maximal 250 Mitarbeiter und maximal 50 Millionen Euro Jahresumsatz) beauftragt.

Die Interviews fanden zwischen dem 28. Januar und dem 26. Februar 2020 statt. Darüber hinaus wurde die PPI AG beauftragt, die Sicherheit der IT-Systeme von 510 mittelständischen Unternehmen der chemischen Industrie passiv zu testen. Dabei erfasst und bewertet das Analyse-Tool Cysmo alle öffentlich einsehbaren Informationen aus Sicht eines potentiellen Angreifers. Die Tests fanden im März und April 2020 statt. (dr)

Foto: Shutterstock