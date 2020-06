Primus Valor will drei Fonds auflösen – hohe Rückflüsse erwartet

Fünf Millionen Menschen waren zum 31. Dezember 2018 zwischen 60 und 64 Jahre alt. Die meisten haben in diesem Alter längst die wichtigsten Versicherungen abgeschlossen, sei es eine Privathaftpflicht oder eine Rechtsschutzversicherung. Viele Versicherte stellen sich, den Ruhestand vor Augen, häufig die Frage: Was brauche ich wirklich? Auf was kann ich verzichten? Was muss ich eventuell anpassen? Ein Kommentar von Dr. Rainer Reitzler, CEO Münchener Verein Versicherungsgruppe