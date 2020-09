Publity verkauft Büroobjekt in Hamburg

Die Publity AG hat als Asset Manager eine rund 3.600 Quadratmeter große Büroimmobilie in Hamburg erfolgreich veräußert. Der Käufer des im Jahr 1994 erbauten Gebäudes ist ein Immobilienunternehmen aus Berlin; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Immobilie in der Willhoop 5 in Hamburg, in direkter Nähe zum Flughafen Hamburg, wurde im Oktober 2017 erworben. Seither hatte publity das Bürogebäude kontinuierlich im Wert entwickelt. Langfristiger Ankermieter des Objekts ist das Gebäudedienstleistungsunternehmen Dussmann.

Thomas Olek, CEO der publity AG: „Mit dem Verkauf der Immobilie in Hamburg haben wir erneut unter Beweis gestellt, dass wir über ein hervorragendes Netzwerk verfügen und dass der Büroimmobilienmarkt in Deutschland durch eine starke Nachfrage charakterisiert ist – sogar in diesen herausfordernden Pandemie-Zeiten.“

Foto: Publity