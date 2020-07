Real I.S. Australien: Polizei bleibt weitere zehn Jahre

Der Asset Manager Real I.S. AG hat den Mietvertrag über 44.000 Quadratmeter mit der australischen Bundespolizei für das gesamte Fondsobjekt „Edmund Barton Building“ im Parlamentsviertel von Canberra frühzeitig – vor Mietvertragsende im Jahr 2024 – um zehn Jahr bis 2034 verlängert.

Die Bundesbehörde ist bereits seit 2009 in dem Gebäude ansässig, so eine Mitteilung von Real I.S.. Das „Edmund Barton Building“ wurde von 1969 bis 1974 errichtet und sukzessive bis zum Jahr 1976 fertiggestellt. Das fünfstöckige und aus sieben Gebäudeteilen bestehende Objekt wurde im Jahr 2009 für die australische Bundespolizei umfangreich saniert.

Es ist nach Angaben der Real I.S. eines der größten Bürogebäude in Canberra. Im Jahr 2007 wurde die Grade-A Büroimmobilie in die Denkmalliste „Commonwealth Heritage List“ aufgenommen.

Das Gebäude ist des (einzige) Objekt des Privatkundenfonds „Real I.S. Australien 5“, den das Unternehmen 2009 aufgelegt hat. Der Mietvertrag ist also von elementarer Bedeutung für die Anleger.

Foto: Shutterstock