Real I.S. kauft siebtes Objekt in Brüssel

Die Real I.S. AG hat die Objektgesellschaft, die das voll vermietete Bürohaus „Platinum“ in Brüssel in der Avenue Louise 231–235 hält, für den Spezialfonds „BGV VIII Europa“ erworben.

Die im Jahr 2010 vollständig sanierte und neu positionierte Immobilie umfasst eine Mietfläche von rund 26.600 Quadratmetern, die auf zwölf Mieter aufgeteilt sind, zu denen BNP Paribas, Bird&Bird, Louis Vuitton und Silversquare zählen.

Verkäufer war ein Büroimmobilienfonds der Münchner GLL Real Estate Partners. Mit dem „Platinum“ verwalten die Fonds der Real I.S. bereits sieben Büroobjekte in Brüssel, so eine Mitteilung des Unternehmens.

Der deutsche Spezial-AIF „BGV VIII Europa“ mit einem Zielvolumen von einer Milliarde Euro richtet sich an institutionelle Anleger und investiert in Core- und Core-Plus-Immobilien in Deutschland, Frankreich, Spanien, Irland und den Benelux-Staaten. Der Fokus liegt dabei auf Büro- und Handelsimmobilien, ergänzt um Logistikimmobilien und Hotels. Zuletzt investierte der Fonds in das Logistikobjekt „Logchain“ in Rotterdam.

