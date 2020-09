Real I.S. verlängert Mietvertrag mit Amazon in Bad Hersfeld

Die Real I.S. AG hat den Mietvertrag über rund 43.000 Quadratmeter Mietfläche mit Amazon im Logistikzentrum „FRA 1“ in Bad Hersfeld langfristig verlängert.

Das vollständig an das Technologieunternehmen vermietete Objekt wurde 1999 erbaut und ist damit das erste und älteste Logistikzentrum von Amazon in Deutschland. Die Immobilie liegt verkehrsgünstig im Zentrum Deutschlands an der A 4 und nahe der A 7.

„Mit der Mietvertragsverlängerung können wir in Zeiten der Covid-19-Pandemie einen weiteren bonitätsstarken Mieter langfristig an uns binden. Das zeigt uns, dass unser aktiver Asset-Management-Ansatz in der Mieterbindung einen Mehrwert generiert“, erklärt Dr. Pamela Hoerr, Mitglied des Vorstands der Real I.S. AG.

Das Logistikzentrum wird im Immobilien-Sondervermögen „BGV IV“ gehalten. Der Spezial-AIF für institutionelle Anleger investiert europaweit in die Nutzungsarten Büro, Handel und Logistik.

Foto: Shutterstock