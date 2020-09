RWE baut Geschäft mit Erneuerbaren-Energien in den Niederlanden aus

Nachdem RWE kürzlich den Bau von Solarparks in den USA, Kanada und Spanien abgeschlossen hat, startet das Unternehmen nun mit dem Bau ihrer ersten Freiflächen-Solaranlage in den Niederlanden.

Der Solarpark Kerkrade in der Provinz Limburg soll über eine Kapazität von mehr als 14 Megawatt (MW) verfügen und wird das Geschäft von RWE mit erneuerbaren Energien in den Niederlanden weiter stärken.

Im Auftrag von RWE ist das niederländische Unternehmen Volta Solar für die Durchführung alle Bauarbeiten verantwortlich. Das Team bereitet derzeit die zwölf Hektar große Baustelle für die Errichtung der Unterkonstruktion vor, mit der im Oktober begonnen werden soll. Die Installation der insgesamt mehr als 36.000 Solarmodule folgt Anfang nächsten Jahres, die Inbetriebnahme des Solarparks ist für den Frühsommer 2021 geplant.

„Wir wollen in den Niederlanden ein umfangreiches Solarportfolio aufbauen und haben uns durch Partnerschaften mit lokalen Entwicklern wie Volta Solar bereits weitere Wachstumsmöglichkeiten gesichert. Darüber hinaus profitieren wir von unserer umfangreichen Marktexpertise im Bereich Onshore-Wind und wollen durch die Entwicklung von Solarparks in enger Anbindung an unsere Onshore-Anlagen Synergien erzielen“, erklärt Katja Wünschel, COO Wind Onshore & Solar PV Europe & APAC of RWE Renewables.

RWE betreibt in den Niederlanden bereits sieben Onshore-Windparks mit einer Gesamtkapazität von rund 300 MW, darunter den Windpark Zuidwester, der aus zwölf leistungsstarken Onshore-Windturbinen mit je 7,5 MW besteht. Darüber hinaus errichtet das Unternehmen derzeit vier neue Onshore-Windparks mit mehr als 115 MW Gesamtleistung im Land.

Für Investitionen im Bereich Solar entwickelt RWE Projekte in mehreren Ländern in Europa und in Nordamerika mit einer geplanten Gesamtleistung von mehr als 5 Gigawatt. In Australien baut RWE derzeit in New South Wales eine Solaranlage mit 249 MW Kapazität.

Foto: Shutterstock