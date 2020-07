Solvium Capital bringt neue Logistik-Vermögensanlage

Drei Wochen nach der Schließung der ersten Namensschuldverschreibung von Solvium Capital kommt der Nachfolger „Logistik Opportunitäten Nr. 2“ in den Vertrieb. Die Investitionen fließen zu mindestens 80 Prozent in vermietete Wechselkoffer, Standardcontainer und andere Logistikgeräte.

Das Angebot sieht einen Basiszins von 4,50 Prozent pro Jahr bei monatlicher Zinszahlung vor. Bei Ausnutzung zusätzlicher Optionen können Bonuszinsen die Rendite auf bis zu 5,16 Prozent jährlich erhöhen.

Die reguläre Zinslaufzeit beträgt drei Jahre; auf Wunsch können Anleger zweimal um je 24 Monate verlängern. Anleger, die vorzeitig über ihr Kapital verfügen wollen, können ohne Angabe von Gründen bereits nach 24 Monaten den Vertrag an die Anbieterin übertragen.

Die Mindestanlage beträgt 10.000 Euro; zusätzlich ist ein Agio von bis zu drei Prozent fällig. Frühzeichner erhalten bei Zeichnung bis zum 31. August 2020 eine Bonuszahlung in Höhe von 1,25 Prozent, die zum Ende der Zinslaufzeit ausgezahlt wird. Umgerechnet auf die Laufzeit von 3 Jahren entspricht das rund 0,42 Prozent pro Jahr.

Bonuszins für E-Mail-Kommunikation

Ebenfalls zum Ende der Laufzeit von 36 Monaten erhalten alle Anleger einen Bonuszins in Höhe von 0,72 Prozent, die auf schriftliche Korrespondenz per Post verzichten und sich für die Kommunikation per E-Mail entscheiden. Dieser Bonus entspricht einem zusätzlichen Aufschlag von 0,24 Prozent pro Jahr.

„Wie beim Vorgänger informiert eine externe Prüfgesellschaft die Anleger bis zu vier Mal im Verlauf des ersten Jahres über die tatsächlich getätigten Investments und deren Rentabilität. Bei Logistik Opportunitäten Nr. 1 lag die Rendite der Anlagen zum Stichtag 31. Mai mit 14,5 Prozent rund einen Prozentpunkt über der Zielrendite von 13,5 Prozent.“, so Jürgen Kestler, Geschäftsführer der Solvium Capital Vertriebs GmbH.

Foto: Solvium