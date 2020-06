Solvium schluckt Axis Intermodal Deutschland

Die Solvium-Gruppe erwirbt das größte europäische Unternehmen für Vermietung und Management von Wechselkoffern, mit dem sie schon seit geraumer Zeit bei ihren Vermögensanlagen-Emissionen kooperiert. Anfang Juni 2020 hat Solvium alle Anteile der Axis Intermodal Deutschland GmbH vom bisherigen Gesellschafter und Geschäftsführer Heiner Mangels übernommen.

Auch nach der Übernahme wird Axis weiter von Heiner Mangels geführt, Solvium konnte seinen Verbleib im Unternehmen sicherstellen, so eine Mitteilung des Unternehmens. Solvium und Axis arbeiten bereits seit 2014 bei der Beschaffung, Bewirtschaftung und der Verwertung von Wechselkoffern zusammen, auch im Rahmen der Solvium-Emissionen für Privatanleger.

Die Integration von Axis in die Solvium-Gruppe entspricht der strategischen Entwicklung Solviums zum vollintegrierten Asset Manager, heißt es in der Mitteilung. Solvium strebt demnach an, auf allen Stufen der Wertschöpfungskette bei der Vermietung von Logistikequipment, wie Container und Wechselkoffer, einen direkten Marktzugang zu erhalten und auszubauen.

“Neue Stufe der Entwicklung”

“Mit der Akquisition von Axis haben wir eine neue Stufe der Entwicklung unserer Gruppe erreicht. Nach dem Containerbereich, in dem wir über unser Tochterunternehmen Noble Container Leasing bereits seit 2013 vertreten sind, können wir uns nun auch in dem wichtigen Wechselkoffermarkt etablieren”, sagt Olaf Will, Vorstand der Solvium Holding AG. Und weiter: “Axis wird als Unternehmen, wie bisher, autark und mit dem gleichen Personalstamm weiterarbeiten.”

Wechselkoffer, auch als Wechselbrücken oder Swap Bodies bekannt, sind für den Transport von Europaletten entwickelt worden. Sie haben ausklappbare Stützbeine und können durch das Absenken des Lkw-Fahrgestells abgeladen werden; Kräne sind dafür nicht nötig. Sie werden hauptsächlich von Kurier-, Express- und Paketdiensten für den Transport von Gütern auf der Straße oder auch Schiene eingesetzt.

Foto: Solvium