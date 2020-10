Verifort Capital erhält ISO-Zertifizierung

Die Verifort Capital Asset Management GmbH ist nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert worden. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen einer der ersten Asset Manager in Deutschland, der diese Zertifizierung erhalten hat.

Damit wurde dem Unternehmen von unabhängiger, akkreditierter Seite bestätigt, dass die Vorgaben dieser weltweit am weitesten verbreiteten Norm für Qualitätsmanagement erfüllt werden, heißt es in der Mitteilung. Transparenz, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, prozessorientiertes und standardisiertes Arbeiten stünden hierbei im Mittelpunkt.

In einem Prozess, der durch die Beratungsgesellschaft Meysenburg und Partner begleitet wurde, habe Verifort Capital seine Prozesse, Richtlinien sowie die interne Zusammenarbeit auf den Prüfstand gestellt und, wo erforderlich, optimiert. Mit der Erarbeitung eines Unternehmenshandbuchs sei nicht nur eine Grundlage für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess gelegt, sondern auch ein wichtiges Tool für weiteres Wachstum geschaffen worden. Gleichzeitig würden dadurch individuelle Vorgehensweisen und damit potenziell verbundene Risiken minimiert.

“Prozessorientiertes Arbeiten im Asset Management ist in der Branche noch nicht weit verbreitet. Wir haben im Asset Management bei Verifort Capital in den letzten zwei Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und wir wollten uns mit unserem Erreichten auch bewusst einer externen Zertifizierung stellen, um diesen Prozess langfristig weiterzuverfolgen”, sagt Thomas Heidelberger, COO bei Verifort Capital. Das Unternehmen stehe “als Asset Manager von AIFs mit dem ISO 9001-Zertifikat in Sachen Qualität ausgesprochen weit vorne in der Branche”.

Foto: Verifort Capital