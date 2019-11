Anzeige

ALTE LEIPZIGER: Norwegen als Vorbild

Mit dem Norwegen-Konzept bietet die ALTE LEIPZIGER seit kurzem ein fondsbasiertes Rentenmodell, dessen Anlagestrategie sich am norwegischen Pensionsfonds orientiert.

Norwegen sorgt vor: Die Erdölförderung ist aktuell für Norwegen noch die wichtigste Einnahmequelle. Da sie irgendwann versiegt, legen die Norweger die Einnahmen in einen lukrativen Fonds an, um den Lebensstandard der zukünftigen Generationen zu sichern. Der Fonds investiert weltweit in mehr als 9.000 Unternehmen und hat ein Volumen von rund einer Billion US-Dollar.

Ihre Kunden sind in einer vergleichbaren Situation. Ihre Arbeitskraft ist ein wertvolles Gut und die Vergütung ihre wahrscheinlich wichtigste Einnahmequelle. Gehen sie in den Ruhestand, versiegt diese Quelle und die gesetzliche Rente reicht in der Regel nicht aus, um ihren gewohnten Lebensstandard zu halten. Deshalb sollten sich Ihre Kunden Norwegen zum Vorbild nehmen und mit dem wachstumsorientierten Konzept der ALTE LEIPZIGER für ihre Zukunft vorsorgen.

Das Norwegen-Konzept orientiert sich an der einzigartigen Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds. Grundlage ist die moderne flexible Rente der ALTE LEIPZIGER. Genau wie der norwegische Staatsfonds setzt das Konzept auf eine wachstumsorientierte Mischung aus Aktien, Anleihen und Immobilien. Ihre Kunden investieren sowohl in das klassische Sicherungsvermögen der ALTE LEIPZIGER Leben, als auch in attraktive Fonds. So werden die Vorteile einer klassischen Anlage mit einer Fondsanlage kombiniert.

Die Vorteile:

Gute Erträge bei überschaubarem Risiko: Das Norwegen-Konzept verfolgt sein Ziel mit einem wachstumsorientierten Mix aus Sicherheit und Risiko. Ausgezeichnete Fondsstrategien: Ihre Kunden können sich für eine von fünf passenden Fondsstrategien entscheiden.

Hohe Flexibilität: Mit dem Norwegen-Konzept genießen Ihre Kunden die volle Flexibilität der modernen flexiblen Rente der ALTE LEIPZIGER.

Staatliche Förderung möglich: Neben einer privaten Rente können Ihre Kunden das Norwegen-Konzept auch als staatlich geförderte Basisrente abschließen.

Die Fondsstrategie – skandinavisch gut

Ihre Kunden können aus fünf passenden Fondsstrategien wählen:

Dimensional Basket

Dimensional World Equitiy

Global Basket

Nachhaltiges Basket

Vanguard FTSE All-World

Alle Fondsstrategien bieten attraktive Anlagelösungen mit vielen Vorteilen:

Anlage in entwickelte Industrienationen und Wachstumsmärkte

Hohe Diversifikation mit Investition in bis zu 10.000 Einzelpositionen

Niedrige Fondskosten zwischen 0,22 % und 0,46 %

