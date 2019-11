Warum Ärzte nicht aufs Land ziehen wollen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zurückhaltend zu den Einigungschancen bei den Verhandlungen der Koalitionsspitze über die geplante Grundrente an diesem Sonntag geäußert. “Der gute Wille ist da, wir sind auch auf einem ganz guten Weg, wie ich finde. Aber es sind noch schwierige Gespräche”, sagte Merkel am Freitag in Berlin.