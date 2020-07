Allianz stellt Kundenservice neu auf und erhält neuen Finanzvorstand – Berge folgt auf de la Vin͂a

Die Allianz Deutschland wird die Führung zentraler Bereiche ihres Kundenservice, die bisher im Vorstandsressort „Operations“ gebündelt sind, zum 1. Oktober in die Zuständigkeit der Allianz Sach-, Lebens- und Krankenversicherung geben. Paralell dazu wird mit dem Chief Operating Officer (COO) in den jeweiligen Sparten ein neues Vorstandsressort geschaffen. Zudem bekommt die Allianz zum 1. August nach nur 15 Monaten einen neuen Finanzvorstand. Nachfolger von Katja de la Vin͂a wird Klaus Berge.

Durch die Verteilung der Verantwortung auf die Spartengesellschaften will das Unternehmen den Kundenservice deutlich stärken. „Kundenzufriedenheit ist einer unserer zentralen Wachstumsmotoren“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Allianz Deutschland AG, Klaus-Peter Röhler, diesen Schritt.

„Gleichzeitig wissen wir: Kundenzufriedenheit in einer digitalen Welt hat viele Facetten. Sie startet mit der Konzeption einfacher, leistungsstarker und verständlicher Versicherungs- und Finanzprodukte – braucht aber auch Kundenbegeisterung in Service und Schaden.“

Die Allianz habe hier, bei Produkten ebenso wie in Operations, in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und damit die Grundlage gelegt, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen: Die kundenzentrierte Serviceverantwortung einerseits und die Produktverantwortung andererseits zusammen zu bringen.

Die Maßnahme soll nach Angaben des Versicherungskonzern zum 1. Oktober 2020 wirksam werden. Die drei Sparten Sach-, Lebens- und Krankenversicherung werden innerhalb der Allianz Deutschland AG die jeweiligen Betriebseinheiten sowie die produktspezifischen Teile von BIT (Business Process & IT Transformation) verantwortlich führen.

Gleichzeitig werden die verbleibenden, übergreifenden Einheiten von Operations, BIT und IT sicherstellen, dass sich die Allianz Deutschland und ihre Vertriebe auf skalierbare, marktnahe, stabile und sichere IT-Anwendungen verlassen können und die Kunden ein einheitliches Auftreten, eine einheitliche Ansprache erleben und überall exzellenten Service erleben. Damit legt der Versicherer Konzern die Messlatte in Bereich des Kundenservice hoch.

Mit den Veränderungen wird zudem ein neues Ressort geschaffen: In den Vorständen der Sparten Leben, Kranken und Sach entsteht jeweils die Position des Chief Operations Officer (COO):

So übernimmt Jan Malmendier die Aufgabe des COO im Vorstand der Allianz Versicherungs-AG. Malmendier ist seit 2008 bei der Allianz, unter anderem als Ressortbereichsleiter Business Process & IT Transformation. Die Personalie steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Alf Neumann übernimmt die Aufgabe des COO im Vorstand der Allianz Lebensversicherungs-AG. Neumann ist seit 2012 Mitglied des Vorstands der Allianz Lebensversicherung und verantwortet dort den Bereich International und Digitalisierung, der zum gleichen Zeitpunkt in „Operations Leben“ umbenannt wird.

Kaan Günay übernimmt in seiner Funktion als neu berufenes Vorstandsmitglied der Allianz Private Krankenversicherungs-AG die Rolle des COO im Ressort Kranken. Günay ist seit 2013 für die Allianz tätig und war zuletzt seit 2018 Head of Global Analytics bei der Allianz Technology in München.

Katja de la Vin͂a gibt Amt als Finanzvorständin ab

Zudem hat der Aufsichtsrat der Allianz Private Krankenversicherungs-AG heute Klaus Berge zum 1. August 2020 in den Vorstand berufen. Er übernimmt das Ressort Finanzen von Katja de la Vin͂a. Berge ist seit 2006 in verschiedenen Funktionen für die Allianz tätig und war zuletzt Chief Financial Officer bei der Allianz SE Reinsurance. Gründe für den Wechsel im Vorstandsressort nannte der Versicherer nicht. (dr)

Foto: Allianz