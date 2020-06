Axa XL ernennt neuen CEO Asia & Europe

Axa XL hat Xavier Veyry zum CEO Asia & Europe ernannt. Mit der Übernahme dieser Funktion wird Veyry dem neu zusammengestellten Führungsteam von Axa XL beitreten und an Scott Gunter, CEO, berichten.

Xavier Veyry ist derzeit Country CEO von Axa China und Vorsitzender von Axa Tianping in China und Axa General Insurance in Korea. Während seiner 24-jährigen Karriere bei Axa hatte Herr Veyry mehrere CEO- und Führungspositionen auf der ganzen Welt inne und lebte und arbeitete in 12 Ländern im Nahen Osten, Asien und Europa. Er wird im Laufe dieses Jahres von seiner Funktion als CEO von Axa China zurücktreten, um das Geschäft in Europa und Asien von Axa XL von Dublin, Irland, aus zu leiten.

“Ausgewiesene Erfolgsbilanz”

Xavier Veyry komme mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen strategische Geschäftsentwicklung, Betriebsführung und Change-Management zu Axa XL. Während seiner gesamten Karriere habe sich Veyry jeweils stark auf Geschäftsentwicklung und Innovation fokussiert. Er baute beispielsweise den Bereich Gesundheit von Axa im Nahen Osten auf und leitete die operative Transformation von Axa Global Direct, in der alle Direktversicherungs-Tochtergesellschaften von Axa unter einem Dach zusammengeführt wurden, die weltweit rund fünf Millionen Kunden betreuen. Zuletzt leitete Veyry den Prozess zur vollständigen Übernahme von Axa Tianping, wodurch das Unternehmen zur größten in ausländischem Besitz befindlichen P&C-Versicherungsgesellschaft in China wurde, sowie die Transformation des Unternehmens in einen diversifizierten Versicherer und Marktführer im Bereich Krankenversicherung.

Foto: Axa