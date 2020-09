Basler mit digitaler Risikoprüfung

Die Basler Versicherungen optimieren für die Berufsunfähigkeitsversicherung die Servicequalität und bieten ab sofort eine vollständig digitale Risikoprüfung über Versdiagnose an.

Sie bietet den Vertriebspartnern und Kunden eine schnelle, unkomplizierte und verbindliche Möglichkeit zur Ermittlung des Absicherungsbedarfs, Durchführung der Risikoprüfung bis hin zur Angebotserstellung. Laut Franke & Bornberg sind die drei Basler BU-Taife Basler Berufsunfähigkeitsversicherung, Basler Berufsunfähigkeitsversicherung mit Leistungsdynamik (1,2,3 Prozent) und die Basler Berufsunfähigkeitsversicherung für Einsteiger nun in Versdiagnose integriert.

Remote-Beratung, Remote-Risikoprüfung

Immer mehr Vermittler und deren Kunden setzen jetzt auf Videoberatung. Diese sorgt für die gebotene räumliche Distanz und scheint auch bei Kunden zunehmend auf Zuspruch zu stoßen. Katrin Bornberg, Gründerin und Geschäftsführerin von Versdiagnose, bestätigt den Trend: „Onlineberatung setzt sich zunehmend durch. Bei vers.diagnose beobachten wir einen deutlichen Anstieg der digitalen Risikoprüfungen.” In den ersten acht Monaten sind nach Angaben von Bornberg über Versdiagnose schon mehr als 65.000 Risikoprüfungen mit positivem Ergebnis durchgeführt worden. Das sei ein Plus von zwölf Prozent über dem Vorjahr.

Versdiagnose ermöglicht den Abschluss biometrischer Versicherungen vollständig digital, online und am Point-of-Sale – auch per Videoberatung. Die Risikoprüfung erfolgt zeitgleich und parallel für aktuell mehr als 20 Versicherer. “Sie mündet in verbindliche und deshalb verlässliche Risikoentscheidungen. Neben der Versicherbarkeit unter medizinischen Gesichtspunkten prüft vers.diagnose auch, ob der Versicherungsschutz der Höhe nach angemessen ist – und das für unterschiedliche Produkte zur Arbeitskraftsicherung (AKS)”, so Bornberg. Fast 95 Prozent der Beratungen finden in der Altersgruppe der 18- bis 45-jährigen statt.

„Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir unseren Vertriebspartnern für die Basler Berufsunfähigkeitsversicherung nun auch die Nutzung einer Plattformfür eine volldigitale Beratunganbieten zu können“, sagt Maximilian Beck, Vorstand Basler Versicherungen für die Ressorts Leben und Exklusivvertrieb.

Foto: Basler