Blau direkt bietet Maklern kostenfreies Insider-Programm

Wer Blau direkt testen möchte, kann dies erstmals kostenlos und ohne Aufwand tun. 60 Tage erhalten die Interessenten Zugriff zur Software, um den Lübecker Maklerpool mit all seinen Möglichkeiten wie ein normales Mitglied zu testen.

Um Ansteckungsrisiken zu reduzieren hat auch Blau direkt alle geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2020 abgesagt. Dazu gehören auch die “Kennlerntage”, zu denen Interessenten in der Vergangenheit in die Räumlichkeiten des Infrastrukturdienstleisters nach Lübeck eingeladen wurden. Damit blieb neuen Partnern nur noch der Blindkauf. Eine Vorgehensweise, die man beim größten norddeutschen Pool mit Unbehagen sieht. “Wir wollen, dass unsere Partner wissen, worauf sie sich einlassen.”, erklärt Sebastian Plaza, Head of Sales bei Blau direkt.

Ergänzt wird das 60-tägige Insiderprogramm mit einem Onboarding aus digital bereit gestellten Informationen und gemeinsamen Video-Gruppensitzungen. In diesen verraten die Spezialisten von Blau direkt viele der Erfolgsgeheimnisse des wachstumsstärksten Pools der letzten 10 Jahre.

“Jeder Makler denkt zunächst mal, dass sein Pool oder Verbund der Beste sei. Das ist ehrenhaft und auch vollkommen normal. Genau deshalb fragen sich aber auch viele Kollegen, warum unsere Partner sich so leidenschaftlich in Foren und Diskussionsgruppen für uns einsetzen”, erläutert Plaza. “Unsere Partner zahlen 500 Euro im Monat für etwas, von dem die meisten Makler glauben, sie kriegen es woanders kostenlos. Nicht wenige halten unsere Maklerpartner deshalb für dumm. Wenn sie dann mit einem Partner sprechen, stellen sie fest, dass er deutlich weniger Personal bezahlt, gleichzeitig erheblich mehr verdient und auch noch zufriedenere Kunden hat. Das ist für viele ein Rätsel.”

Interessierte Makler können sich unter www.blaudirekt.de/aktionen/60-tage-blau-direkt-testen/ für das 60 tägige Insiderprogramm registrieren, die Technologie ganze zwei Monate lang kostenlos testen und erhalten zahlreiche Insider-Tipps dazu. Insgesamt hat das Test-Paket einen Wert von rund 3.000 Euro. Verpflichtungen gehe der interessierte Makler seinerseits nicht ein, so Blau direkt.

Foto: Blau direkt