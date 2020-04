Blau Direkt: Jan Wendt wird Director Insurance Operations

Jan Wendt, bisher besser bekannt als „Mr. Kfz“ von Blau Direkt, steigt weiter die Karriereleiter hinauf und übernimmt mit Wirkung zum 15. April 2020 die Position des Director Insurance Operations.

Erst vor zwei Jahren startete Jan Wendt seine Karriere beim Lübecker Infrastrukturdienstleister, damals noch im Transfer of Portfolio Department. Dort wurde sein Potenzial schnell erkannt,weshalb ihm die Geschäftsleitung bereits im September 2018 den Posten des Department Managers Car Insurance anbot. Kurz zuvor war die Kfz-Abteilung von Blau Direkt im Außenstandort Jessen aufgelöst und nach Lübeck in den Kaninchenborn verlegt worden.

Unter der Führung von Jan Wendt gelang der Aufbaueines neuen Teams in kurzer Zeit. Das Department Car Insurance verzeichnet neben einem stetig steigenden Service-Level auch steil wachsende Umsatz-Zahlen mit Wachstumsraten um die 50 %.

Künftig wird Jan Wendt als Director Insurance Operations die Koordination der Insurance-Departments untereinander organisieren. Aufgrund der stetig wachsenden Unternehmensgröße und teils bei Kooperationspartnern angesiedelter Insurance-Departments benötigt das Unternehmen eine verbindende Position, die Abläufe und Department-Manager koordiniert.

Somit wird Jan Wendt in Zukunft spartenübergreifende Projekte mit den Departments Life Insurance, Property & Liability Risk, Car Insurance, sowie Health Insurance (KV Werk) und Business Insurance (bi:sure) organisieren. „Wir haben mit Life Insurance, Property & Liabilty Risk und Car Insurance interne Departments, die einen ausgezeichneten Job machen.

Hinzu kommen mit bi:sure, dem KV Werk und künftig der WIFO Partner, die ebenfalls exzellente Arbeit leisten. Mein oberstes Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen allen so zu stärken, dass jede Einheit von der anderen profitieren kann. So wird Blau Direkt seinen Partnern spartenübergreifend einen noch verlässlicheren, einheitlicheren und vor allem dauerhaft zukunftsfähigen Antragsservice bieten können”, so Wendt selbst.

Foto: Blau Direkt