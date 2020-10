Carsten Maschmeyer: „Wir wollen, dass der Siegeszug dieser digitalen Erfolgsgeschichte weitergeht“

Der Unternehmer und Ex-AWD-Vorstandsvorsitzender Carsten Maschmeyer ist mit der von ihm gegründeten Venture-Capital-Firma Alstin Capital bei Neodigital eingestiegen. Mit ihm als Partner will sich der digitale Sachversicherer und Dienstleister deutlich breiter aufstellen. Cash.-Redakteur Jörg Droste traf Carsten Maschmeyer und Neodigitalvorstand Stephen Voss und sprach mit ihnen über den Einstieg, ihre Pläne und die Folgen der Coronapandemie für die digitale Transformation und deutschen Versicherungsmarkt.

Herr Voss, wir haben uns vor eineinhalb Jahren erstmals unterhalten und da waren Sie mit Neodigital gerade ein Jahr im Markt. Wie wirkt sich die Coronapandemie auf Neodigital aus?

Voss: Es läuft besonders gut. Aktuell stehen wir deutlich besser da, als wir das zu diesem Zeitpunkt im Jahr geplant hatten. Ich möchte uns jetzt nicht als Pandemie-Gewinner darstellen, das wäre nicht fair. Aber dadurch, dass wir komplett digital aufgestellt sind, haben wir schon gemerkt, dass die anfängliche Distanz auch von klassischen Maklern, die mit dem digitalen Medium Schwierigkeiten hatten, gewichen ist.

Zudem sehen wir auch eine Verlagerung zu den Plattformen und Medien, die digitale Abschlüsse zulassen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass klassische analoge Makler durch die Kontaktbeschränkungen vor Herausforderungen standen, die sie nicht mehr bewältigen konnten. Deren Kunden haben stattdessen online abgeschlossen. Nach der generellen Delle im Markt Anfang März hat sich das Geschäft über die digitalen Plattformen wieder aufgebaut.

Wir haben jetzt schon über 150.000 Kunden. Allein die letzten Wochen waren es pro Woche rund 3.000 bis 3.500 Neukunden. Der Neukundenzuwachs liegt bereits bei 14.000 pro Monat. Und den können wir nur mit 34 Leuten verarbeiten. Da müssen Sie voll digital aufgestellt sein, sonst funktioniert das nicht.

Wir haben jeden Tag ein bis zwei Releases. Ein normaler Versicherungskonzern hat vier im Jahr. Und wir investieren momentan gut 6.000 Mann-Tage jedes Jahr in die Weiterentwicklung der Technik. Und bisher waren wir nur in den Sparten, Privathaftpflicht, Hausrat, Unfall, Handy und Fahrradversicherungen aktiv.

Welchen Anteil an dem Erfolg haben die digitalen Plattformen und was steuert der menschliche Vertrieb zu diesem Ergebnis hinzu?

Voss: Das hat sich in den letzten Monaten nochmals deutlich potenziert. Rund zehn Prozent kommen über den Menschen und 90 Prozent über Plattformen, Vergleichsplattformen wie Check 24 sowie Makler-Vergleichsrechner. Das sah vor eineinhalb Jahren anders aus.

Haben Sie eine solche Wendung erwartet?

Voss: Wir hatten schon damit gerechnet, dass die Plattform einen deutlich größeren Anteil hat als der Faktor Mensch. Aber dass es zu solch einer Nutzung von digitalen Abschlussmöglichkeiten kommt, hat auch unsere hohen Erwartungen übertroffen.

Denn wir glauben nach wie vor an den Makler und die Maklerberatung. Die Gespräche, die wir jetzt führen, haben eine neue Qualität, weil wir Lösungen haben. Mit diesem Erfolg haben wir einen überzeugenden Proof of Concept geliefert.

Vor einem Jahr waren wir schon sehr gut. Jetzt haben wir extrem hohe Dunkelverarbeitungsquoten selbst in Bestands- und Betriebsvorfällen. Das erreichen herkömmliche Versicherungsunternehmen nicht ansatzweise.

Wir hatten vor einigen Monaten ein Interview mit Christian Wiens von Getsafe. Er sagte unter anderem, dass diese Pandemie zum Stresstest für Insurtechs würde. Sehen Sie das genauso?

Voss: Ja. Denn nicht alle Insurtechs sind so breit aufgestellt wie wir. Viele Insurtechs haben sich auf Nischen spezialisiert. Und wenn der Kunde am Markt eine Leistung nicht nachfragt und Sie einen Teil Ihres Business-Cases darauf ausgelegt haben, genau diese Nische zu treffen, kann die Wette gegen Sie losgehen. Maschmeyer: Hinzu kommt, dass einige Insurtechs so tun, als wären sie komplett digital. Was sie aber gar nicht sind.

Diese Unternehmen leiden jetzt, weil sie überhaupt nicht die Geschwindigkeit haben. Der Unterschied, weswegen wir in Neodigital investiert haben, liegt darin, dass es der erste voll digitale Vertrieb mit BaFin-Lizenz ist. Winfried Kretschmann wurde erster grüner Ministerpräsident, weil die Partei stets die Atomkraft abgelehnt hat. Und dann ist in Japan ein Atomkraftwerk hochgegangen.

Und genauso ist es, wenn du Digitalversicherer bist und es kommt Corona und alles geht nur noch digital, dann ist man mit „Alles auf ein Karte setzen“ Strategie der Sieger. Ich bin mir sicher, dass der Aufstieg von Neodigital weiterhin so erfolgreich sein wird wie der Sieg der Grünen. Wir führen aktuell viele Gespräche mit Versicherern.

Und wir können eine Plattformlösung darstellen. Cosmos Direkt und die VPV Versicherung nutzen die Dienstleistungen oder Produktpalette. Während Neodigital im letzten Jahr noch auf die Gesprächstermine warten musste, melden sich jetzt die Versicherer von selbst.

Die Coronapandemie sei ein Brandbeschleuniger, sagte Herr Wiens. Würden Sie das Statement unterschreiben?

Voss: Den Begriff halte ich für schwierig. Aber die Pandemie beschleunigt gerade die Transformation. Weniger in den Unternehmen, sondern viel mehr in den Köpfen. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass der analoge Vertrieb einbricht und die Unternehmensführungen hier händeringend nach digitalen Lösungen suchen. Hinzu kommt, dass die IT solcher Unternehmen eigentlich jetzt vertriebliche Lösungen liefern müsste, dies aber erst in einigen Jahren kann. Weil sie nicht entsprechend aufgestellt ist.

Ihr Geschäftspartner Dirk Wittling sagte in einem Roundtable-Gespräch in unserer Redaktion, dass die Umsetzungsgeschwindigkeit beim Thema Digitalisierung massiver wird, als wir sie bislang gesehen haben. Worauf müssen wir uns einstellen?

Voss: Wir hatten in den letzten 20, 30 Jahren mehrere Transformationsphasen. In den 90ern die großen Vertriebe, wie AWD, MLP. Dann kamen in den 2000er und 2010er Jahren die großen Vergleicher wie Check 24, Verivox und Co.

Und jetzt kommt die nächste Phase: nämlich das Auslesen der Kundendaten, über zum Beispiel PSD2-Schnittstellen oder digitalen Daten im Zusammenhang mit so genannten Robo Advisor. Das heißt, der Kunde bekommt durch die Technik ein optimiertes Versicherungsportfolio zusammengestellt.

Das, was vor 20, 30 Jahren noch der Berater gemacht hat, übernimmt heute zu einem großen Teil schon die Maschine. Und das führt natürlich zu großen Umwälzungen im Markt, auch weil der Kunde mittlerweile gerne bereit ist, Daten preiszugeben, wenn er einen direkten Vorteil davon hat. Bei allen Diskussionen über Privatsphäre: Sobald ein Kunde durch die Herausgabe von Daten 200, 300, 400 Euro pro Jahr sparen kann, gibt er sie frei.

Inwieweit setzen Sie KI ein?

Voss: Es gibt mehrere Punkte, an denen wir eine Art künstliche Intelligenz einsetzen. Einmal in der Antragsannahme, im so genannten Underwriting. Der Prozess läuft komplett automatisiert über eine künstliche Intelligenz. Sie schaut sich regelbasiert die Angaben des Kunden an, verifiziert diese, löst selbständig den Antrag aus und liefert die Police an den Kunden aus.

Und das bestenfalls in 15 Sekunden im Antragsbereich. Dann gibt es das Thema Vertragsänderungen, Wechsel der Postleitzahl oder der Bankverbindung, Einfügen einer zusätzlich versicherten Person. Es gibt keinen einzigen Betriebsvorgang, der nicht digitalisiert ist und deswegen funktioniert das bei uns sogar in Echtzeit.

Nehmen wir eine Adressänderung. In dem Fall errechnet die Maschine im Hintergrund die neuen Policendaten, weil mit einer Adressänderung auch immer eine Risikoveränderung einhergeht in Echtzeit. Theoretisch könnte der Kunden 20-mal am Tag seine Adresse wechseln, wir hätten keinen Aufwand.

In einem Interview sagte Dr. Marco Adelt von Clark, dass rund 20 bis 30 Prozent der Versicherungsunternehmen digitale Verweigerer seien. Halten Sie das für realistisch.

Maschmeyer: Es gab Versicherungsführungskräfte, die dachten, der digitale Umbau sei eine vorübergehende Erscheinung. Auch Anfang März 2020 noch. Aber jetzt merken sie, dass der normale Vertrieb nicht mehr funktioniert. Klassische Versicherer registrieren, dass Digitalversicherer wie Neodigital, als White-Label-Lieferant schnelle, schlanke, effiziente Prozesse abbilden.

Wir sehen die Digitalisierung in den Medien, in der Filmindustrie, wir sehen das Filialsterben durch den Online-Handel. Und jetzt ist der Umbruch in der Versicherungsbranche angekommen. Die Pandemie hat das forciert. Verbraucher denken heute anders. Und auch die Einstellung in den Führungsetagen hat sich geändert.

Mitarbeiter, die jetzt zu 85 oder 90 Prozent im Homeoffice arbeiten, tun dies natürlich digital. Und sind offener für digitale Lösungen. Und die Führungskräfte sehen die Wettbewerber. Sie kennen die Corona-Sieger und die Corona-Verlierer. Und hoffen, dass ihre Versicherung überlebt. Aber dauerhaft wird sich keiner dieser Versicherer halten. Die werden aufgeben müssen.

