Christian Schareck übernimmt Leitung des Versicherungs-Sektors bei KPMG

Wie steht es um den Versicherungsmarkt und damit die unabhängigen Makler und Mehrfachagenten? Dieser Frage ist die Forschungsgruppe gdp in Kooperation mit MRTK Marketing Research Team Kieseler nachgegangen. In einer repräsentativen telefonischen Umfrage wurde ein erstes Stimmungsbild in der ersten Aprilwoche 2020 ermittelt.