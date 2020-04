Clark setzt auf Franke und Bornberg

Der digitale Versicherungsmanager Clark kooperiert ab sofort mit dem Analyse- und Softwarehaus Franke und Bornberg in den Produktbereichen Leben und Kranken. Auf diese Weise erhält Clark Zugang zur Vergleichs- und Tarifierungssoftware sowie der Alttarifdatenbank von Franke und Bornberg, die mehr als 90.000 Alttarife umfasst.

Damit sollen Clark-Kunden Versicherungen in Zukunft noch umfassender vergleichen können. “Mit Franke und Bornberg setzen wir auf eine marktführende Vergleichs- und Tarifierungssoftware für Versicherungen. Unsere Berater können in den Produktbereichen Kranken und Leben künftig noch umfassender vergleichen und in der persönlichen Kundenberatung auf eine umfangreiche Datenbank zugreifen”, sagte Dr. Marco Adelt, Mitgründer und Geschäftsführer von Clark.

Das im Jahr 2015 gegründete Insurtech hat nach eigenen Angaben rund 200.000 Kunden in Deutschland. Vor kurzem gab Clark den Markteintritt in Österreich bekannt. (kb)

Foto: Clark