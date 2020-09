Click & Go: ADAC versichert Fahrräder und Pedelecs minutengenau per App

Die Zahl der Fahrräder und Pedelecs in Deutschland hat in den vergangenen Jahren beständig zugenommen. Der Neupreis liegt im Durchschnitt bei 982 Euro. Eine Versicherung gegen Diebstahl und Beschädigung ergibt also durchaus Sinn. In einem Pilotprojekt bietet der ADAC nun erstmalig in Deutschland eine per App aktivierbare Versicherung mit minutengenauer Abrechnung.

Der ADAC bietet erstmalig in Deutschland eine per App aktivierbare Diebstahlversicherung an, die nach Angaben des ADAC eine minutengenaue Abrechnung ermöglicht. Gestartet wird die Versicherung auf auf dem Smartphone unmittelbar am Abstellort des Zweirads. Nach Rückkehr endet der Versicherungsschutz ebenfalls per Click in der App. Die maximale Laufzeit der Versicherung liegt bei 24 Stunden. Das sei als Kostenbremse gedacht, betont der ADAC.

Bei einem Fahrrad im Wert von 500 Euro kostet die Versicherung für vier Stunden 1,19 Euro. Hat das Fahrrad einen Wert von 1.500 Euro, muss man 2,19 Euro und bei einer Versicherungssumme von 3.000 Euro 2,70 Euro bezahlen.

Die jeweilige Versicherungssumme für ein Zweirad (bis zu 10.000 Euro Neupreis), egal ob eigenes oder von Freunden oder Nachbarn geliehen, wird entsprechend des gemeldeten Alters und Kaufpreises ermittelt.

Auch Fahrradzubehör oder fest verbundene Teile des Fahrrads wie Lenker oder Sattel sind mitversichert. Außerdem wird im Fall des Falles die Heimfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr erstattet. Die Pilotphase ist vorerst auf das Stadtgebiet München beschränkt und läuft voraussichtlich bis August 2021. (dr)

Foto: Shutterstock