Corona-Krise brockt Swiss Re Quartalsverlust ein

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Grundrente kommende Woche auf der Tagesordnung des Bundestags sehen. “Ich will, dass die Grundrente am 1. Januar 2021 in Kraft tritt”, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das sei nicht nur seine persönliche Meinung, sondern die Beschlusslage der gesamten Bundesregierung.