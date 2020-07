Corona-Krise: Universa verlängert Soforthilfe für beitragsfreies Ruhen

Die Universa Versicherungen verlängern die Soforthilfen für Verbraucher und Unternehmen. Bis Ende September können nun Rürup-, Riester- und Privatrente sowie für die betriebliche Altersvorsorge weiterhin beitragsfrei gestellt werden.

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind weiterhin enorm. Auch wenn in Deutschland immer mehr Lockerungen in Kraft treten, bleibt die wirtschaftliche und finanzielle Situation für viele Verbraucher und Unternehmer durch Kurzarbeit und Zwangsschließungen angespannt. Die Universa hat ihre im März eingeführte Soforthilfe jetzt bis 30. September verlängert. Bis dahin können Altersvorsorgeverträge per einfachem Kurzantrag für drei Monate unkompliziert beitragsfrei gestellt werden. Bisher war die Erleichterung auf den 30. Juni beschränkt. Die verlängerte Soforthilfe gilt für die Rürup-, Riester- und Privatrente sowie für die betriebliche Altersvorsorge.