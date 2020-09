Dela startet Extranet zur Digitalisierung der Prozesse und baut Vertriebspartner-Portal aus

Die Dela Lebensversicherungen haben ihr neues Extranet Dela-Port für Makler und Vermittler an den Start gebracht. Gleichzeitig hat Dela das bestehende Vertriebspartner-Portal einem Relaunch hinsichtlich Nutzerführung, Funktionen und Design unterzogen. Im Fokus beider Angebote liegt derschnelle und einfache Zugriff auf wichtige Produkt-und Service-Informationen.

Das neue Extranet Dela-Port dient Maklern und Vermittlern als Navigator durch die Dela Welt und vereint alle digitalen Prozesse in Beratung und Vertrieb in einem übersichtlichen Portal. „Unsere konsequente Digitalstrategie ist ein wichtiger Bausteinf ür den Erfolg der Dela Lebensversicherungen in Deutschland“, erklärt Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der Dela Lebensversicherungen. „Wir wollen mit unseren Produkten, Services und unseren digitalen Prozessen neue Maßstäbe setzen und unsere Vertriebspartnerbestmöglich in Beratung und Vertrieb unterstützen.“

Nach Aussage von Dela finden Makler und Vermittler im Dela-Port wichtige Informationen wie Antragsstatus, Bestandsdaten, Stornogefahrmitteilungen, Provisionsdaten sowie Downloadmöglichkeiten von Daten vom Excel-Format bis hin zum GDV-Standard. Der Hauptmakler kann als Administrator im Dela-Port seinen Mitarbeitern Zugriffsrechte übertragen und auf diese Weise den Zugang zu ausgewählten Informationen freigeben. Über das Single-Sign-On-Verfahren hat der Vermittler gleichzeitig Zugang zum Dela Vertriebspartner-Portal und kann alle dortigen Funktionen nutzen. Für den Zugriff auf die persönlichen Angebotsrechner und das Downloadcenter reichtdem Vermittler daher künftig ein Login.

Erweitertes Informationsangebot im Login-freien Bereich

Im bekannten Dela Vertriebspartner-Portalsind ab sofort viele Informationen für Vermittler und Interessierte auch ohne Login abrufbar. Im Vordergrund des Relaunches standen der schnelle und barrierefreie Zugriff auf die Produktwelt der Dela. Darüber hinaus können Makler sich über das Portal zur Dela Akademie anmelden sowie den Neuigkeiten aus dem Dela-Magazin folgen. Interessierte Vermittler finden im Portal zudem alle Informationen zu einer Partnerschaft mit der Dela. Im erweiterten Login-Bereich des Vertriebspartner-Portals, so Dela, haben Vermittler zudem Zugriff auf die umfangreichen Partnerleistungen der Dela, darunter die Bestellung vertriebsunterstützender Apps, das Download-Center mit Dokumenten zu aktuellen Kampagnen, allen wichtigen Vorsorgethemen sowie den Informationen zum Dela Familien-Schutz und zum Ersthilfeprogramm.

Foto: Dela Lebensversicherungen