Anzeige

Der beste Pool ist eine Plattform

Im Schnitt arbeitet jeder Berater oder Vermittler mit zwei bis drei Maklerpools zusammen. Das muss so sein, sagen viele Vertriebsprofis, denn jeder Makler hat seine bestimmten Vorlieben. Jung, DMS & Cie. hat all diese unterschiedlichen Anforderungen und Vorlieben in seine Plattform-Technologie integriert und bietet somit umfangreichen Poolservice für jeden – alles aus einer Hand. Und jetzt gibt es für jeden neuen Vertriebspartner auch noch bis zu 5.000 Euro Wechselprämie, erläutert Stefan Bachmann, Vorstand bei der JDC Group AG, der Konzernmutter von Jung, DMS & Cie.

Was bei Umfragen immer öfter als wichtiges Kriterium bei der Poolauswahl genannt wird, ist das Thema Digitalisierung und technische Unterstützung. Mit ihrer Advisortech-Strategie bietet Jung, DMS & Cie. den perfekten Service dafür. Sie ist ein Mix aus innovativer Vertriebstechnologie plus persönlicher Beratung, also Technik für Berater und Kunden, nicht gegen sie. Wer sich als Makler der Digitalisierung mit entsprechender Technologie stellt und gleichzeitig seine kompetente und vor allem persönliche Erfahrung anbietet, wird zu den Gewinnern gehören.

Ein Pool – umfassender Service: Auch beim Technologiewechsel

Jung, DMS & Cie. bietet diesen Mehrwert mit seiner Plattform-Technologie durch kostenfreie Systeme wie der Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware iCRM, der Smartphone-Kunden-App allesmeins, zahlreichen Online-Beratungsstrecken, Bedarfsanalyse-Tools und Vergleichsrechnern. Dieser plattformbasierte Rund-um-Service wird mittlerweile von den verschiedensten Vertriebspartnern genutzt und begeistert Einzelmakler, Maklervertriebe sowie große Intermediäre wie unter anderem die Lufthansa-Tochter Albatros, BMW oder comdirect. Mit jedem Partner „lernt“ die JDC-Plattform hinzu und kann die unterschiedlichen Wünsche und Anforderungen optimieren.

Alle diese neuen Leistungen, Prozesse und Features kann jeder einzelne Makler wiederum für sich nutzen – wie bei einem Baukastensystem und alles aus einer Hand. Wenn sich ein Makler mit unserer führenden Technologie intensiv auseinandersetzt, dann führen die Vorteile und Argumente direkt zu einer JDC-Vertriebsanbindung.

Statt – wie derzeit oftmals üblich – mehrere Poolanbindungen zu haben, wird es nach einer absehbaren Konsolidierung des Poolmarktes in der Regel ausreichen, die Services eines Pools zu nutzen, der sowohl aufgrund seiner technologischen Stellung als auch seiner historischen Erfahrung im Finanz- und Versicherungsvertrieb alle Anforderungen und Wünsche der einzelnen Makler erfüllen kann. Außerdem ist es sicher hilfreich, für die Bestandsanzeige und Kundenverwaltung ein mit der Abrechnung, den Vergleichsrechnern und der App verbundenes System zu haben.

Poolwechsel leicht gemacht und bis zu 5000 Euro kassieren

Doch mit einem Poolwechsel verbinden viele Vertriebsprofis zuerst einmal nur eins: Jede Menge Hürden und Probleme. Doch was wäre, wenn Jung, DMS & Cie. Ihnen diese Probleme abnimmt und Ihnen dann sogar noch einen Wechselbonus zahlt? Im Rahmen der Poolwechselkampagne übernimmt Jung, DMS & Cie. für Sie nicht nur das gesamte Wechselprozedere, sondern zahlt Ihnen auch noch einen Wechselbonus von bis zu 5.000 Euro, wenn Sie bisher noch kein Geschäft bei Jung, DMS & Cie. eingereicht haben.