Die Dominanz der Allianz: Die größten deutschen Lebensversicherer

Die Allianz dominiert immer deutlicher den deutschen Lebensversicherungsmarkt. Das zeigt eine aktuelle Top-Ten-Marktübersicht des Zweitmarkthändlers Policen Direkt. So konnte der in Stuttgart ansässige Lebensversicherer seine Marktanteile binnen eines Jahres um sechs Prozent auf 29,26 Prozent steigern. Alle anderen Lebensversicherer hingegen verloren Marktanteile. Bis auf eine Ausnahme.

Schaut man sich das Marktgewicht im Verhältnis zu den nachfolgenden Wettbewerbern an, wird deutlich, wie sehr sich die Allianz vom Rest des Wettbewerbs mittlerweile absetzt. So vereinen die nachfolgenden acht Lebensicherer mit 29,76 ebensoviel Marktanteile wie die Allianz als dominierender Lebensversicherer. Die Marktmacht spiegelt sich auch in der Bilanz der Gesellschaft wieder.

So konnte der Lebensversicherer von 2018 auf 2019 die Beitragseinnahmen um deutliche 23,2 Prozent auf 27,7 (22,5) Milliarden Euro steigern. Die Neubeiträge in der Lebensversicherung erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr sogar um 38,2 Prozent.

Nach Angaben des Versicherers überzeugen die Finanzstärke und die innovativen Produktkonzepte. Das mag stimmen, erklärt allerdings nicht alles. Vielleicht verlieren die deutschen Lebensversicherungskunden vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen und der Unsicherheiten an den Finanzmärkten aber auch das Vertrauen in die Stabilität und Fähigkeiten der anderen kleineren Gesellschaften. Eines ist aber sicher: Der Markt spaltet sich.

Bemerkenswert auch, dass sich auf Platz neun der größten deutschen Lebensversicherer mit Proxalto, ehemals Generali Leben, ein Run-off-Versicherer etabliert hat, der beinahe so viel Marktanteile hat, wie die Axa Leben oder Alte Leipziger Leben. (dr)