Digitaler Gewerbeversicherer baut Vorstand um und gewinnt Michael Morgenstern als CFO

Der digitale Gewerbeversicherer Mailo baut seinen Vorstand um. Michael Morgenstern und Mailo-Mitgründer und bisheriger Generalbevollmächigter Dr. Matthias Uebing folgen zum 1. November 2020 auf Armin Molla und Sten Nahrgang. Beide räumen planmäßig ihre Vorstandsposten und bleiben dem Unternehmen in leitender Position erhalten.

Mit dem neuen Vorstands-Duo leite man die die nächste Phase der konsequenten Wachstumsstrategie ein, teilte Mailo mit. Als hochkarätigen Neuzugang konnte der digitale Gewerbeversicherer den ehemaligen CFO der Deutsche Familienversicherung (DFV) Michael Morgenstern als Chief Financial Officer (CFO) gewinnen. Zum 1. November werden Mitgründer Dr. Matthias Uebing und Michael Morgenstern die Führung des 2019 zugelassenen Versicherers übernehmen.

Uebing und Morgenstern bringen jahrelange Erfahrung aus Versicherungsbranche mit und lösen wie geplant den derzeitigen Vorstand bestehend aus Sten Nahrgang und Armin Molla ab. Mit dieser neuen Konstellation stellt die mailo Versicherung AG die Weichen weiter in Richtung Skalierung, Wachstum und konsequenter Professionalisierung des Unternehmens.

Morgenstern war von Mai 2018 an CFO bei der DFV Deutsche Familienversicherung AG, hatte deren Börsengang mitverantwortet und Ende 2019 sein Amt bei der DFV niedergelegt. Zuvor arbeitete er rund 18 Jahre bei dem Kölner Rückversicherer General Re – seit 2013 als deren CFO.

„Wir freuen uns sehr, mit Michael Morgenstern ein erfahrenes und hoch kompetentes Vorstandsmitglied gewonnen zu haben. Gemeinsam mit Dr. Matthias Uebing haben wir nun die ideale Besetzung des Vorstands, um den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Wachstum der mailo Versicherung zu gehen“ bekräftigt Dietmar Meister, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Mailo Versicherung AG.

Uebing, einer der Mailo-Gründer, fungiert seit Zulassung der Versicherung im Jahr 2019 als Generalbevollmächtigter. Davor war er bei der Managementberatung Zeb verantwortlicher Partner für das Versicherungsgeschäft tätig.

„Mit dem planmäßigen Aufrücken von Dr. Uebing in den Vorstand können wir nun bei mailo die Aufbauphase erfolgreich abschließen. Herzlich bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang bei Armin Molla und Sten Nahrgang für ihre hervorragenden Dienste. Ich freue mich, dass beide auch künftig dem Unternehmen mit ihrer Kompetenz und Erfahrung in leitender Position erhalten bleiben“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Meister abschließend.

