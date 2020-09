Drohnen im Privateinsatz: Unversicherte Gefahren am Himmel

Eine Befragung des Insurtechs Helden.de zeigt, dass rund acht Prozent der Drohnen und somit rund 1,7 Millionen Flüge teilweise ohne vorgeschriebenen Versicherungsschutz geflogen werden. Positiv dagegen, dass die Piloten die Flugverbotszonen größtenteils beachten.





Die Nutzung von Drohnen im privaten Bereich hat in den vergangenen Jahren ebenso deutlich zugenommen. Eine vom Verband Unbemannte Luftfahrt 2019 durchgeführte Studie zeigt, dass zur Zeit rund 600.000 Drohnen privat genutzt werden und die Tendenz stark steigend ist. Im kommenden Jahr rechnet der Verband bereits mit fast 640.000 privat genutzten Drohnen in Deutschland.



Nach Ergebnissen einer aktuellen Umfragen des Insurtechs Helden.de, an der rund 3.000 Drohnenpiloten teilgenommen haben, fliegen in Deutschland jedoch fast acht Prozent mit ihrer Drohne ohne entsprechenden Versicherungsschutz – trotz klarer gesetzlicher Bestimmungen und Verordnungen.

Das macht hochgerechnet bei geschätzten rund 420.000 Drohnenpiloten, die ihre Drohne nach dem Umfrageergebnis im jährlichen Durchschnitt 50 Mal steigen lassen, rund 1,7 Millionen unversicherte Flüge pro Jahr. Nach dem Luftverkehrsgesetz (LuftVG) ist der Versicherungsschutz auch für Drohnen zwingend erforderlich – es handelt sich um eine Pflichtversicherung, ähnlich wie bei Kraftfahrzeugen.



Die Folgen können schwerwiegend sein, wenn kein Versicherungsschutz besteht: Wer kommt für den Schaden auf, den eine abgestürzte Drohne verursacht hat, insbesondere wenn Personen zu Schaden kommen? Dabei geht die Haftung und Schadenersatzpflicht des Drohnenpiloten sogar über eigenes Verschulden hinaus: Er haftet auch dann, wenn zum Beispiel eine Windböe seine Drohne erwischt und dadurch einen Schaden verursacht.

„Wer Drohnen steigen lässt, haftet über die sogenannte Gefährdungshaftung auch bei Unfällen, die er nicht verschuldet hat – und das in unbegrenzter Höhe“, sagt Margareta Bösl, Schadenexpertin von den Universa Versicherungen

Gerade im privaten Gebrauch sei eine spezielle Drohnenversicherung aber oft nicht notwendig. Immer mehr Anbieter bieten in neueren Tarifen hierfür einen Einschluss innerhalb der Haftpflichtversicherung an. Allerdings gibt es es hier – abhängig vom Tariftyp – Gewichtsobergrenzen. Bei Top-Tarifen fällt diese zwangsläufig höher aus, als bei den Einsteigertarifen.

Dagegen sind bei älteren Tarifen Drohnen häufig nicht mitversichert. Drohnenbesitzer sollten dies unbedingt prüfen, empfiehlt Bösl. Anderfalls drohen böse Überraschungen im Schadensfall

Aber es gibt auch positive Signale aus der Helden.de-Befragung: So zeigt ein Großteil der Drohnenbesitzer ein vorbildliches Verhalten auf: 90 Prozent der Befragten informieren sich durch entsprechende Apps über Flugverbotszonen und halten diese ein. Ein Drittel schätzt das eigene Wissen zu der geltenden Drohnenverordnung als gut oder sehr gut ein.

Nur zwei Prozent gaben an, nicht über die gesetzlichen Vorgaben informiert zu sein. Die gemeldete Anzahl der Behinderungen durch Drohnen im Luftraum ist laut Deutscher Flugsicherung im letzten Jahr um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 125 Zwischenfälle gesunken.

Für Drohnenpiloten gelten klare Vorschriften: Drohnen dürfen nur in Sichtweite und mit gültiger und geeigneter Haftpflichtversicherung betrieben werden. Unter anderem sind Abstände zu Menschen und Gebäuden, im Besonderen zu sensiblen Bereichen wie Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Menschenansammlungen und Flugplätzen einzuhalten. Bei Verstößen drohen empfindliche Bußgelder bis hin zu Strafanzeigen.

