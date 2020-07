Element-Vorstand Wolff Graulich steigt bei Senacor ein

Wolff Graulich ist Mitgründer und Vorstand des White-Label-Versicherers Element. Jetzt geht als Partner zur Business- und IT-Beratung Senacor Technologies.

Der 50-Jährige hat zuvor für verschiedene Assekuranzen gearbeitet und in Großbritannien und Skandinavien mit lokalen Teams Versicherungs-Startups mit aufgebaut. Künftig will er Mandate in stark regulierten Industrien übernehmen und vor allem Versicherungen und Zahlungsdienstleistern helfen, ihre IT besser mit den Fachbereichen zu vernetzen.

Wolff Graulich war mehr als drei Jahre für die Element Insurance AG als Vorstand verantwortlich für die Ressorts Finanzen, Risikomanagement, Recht, Compliance und Revision. Als Gründer hat der promovierte Molekularbiologe zudem das Managementteam rekrutiert, die Geschäftsstrategie festgelegt und das Lizensierungsverfahren für Element bei der deutschen Finanzmarktaufsicht BaFin mit durchgeführt.

Davor hat Graulich mehr als zehn Jahre für verschiedene Versicherer in verantwortlichen Positionen gearbeitet, unter anderem im Firmenkundengeschäft, internationalen Markteintritten und der Steuerung des internationalen Geschäfts. Seinen Berufseinstieg absolvierte er über eine der vier großen Beratungsgesellschaften.

„Wir freuen uns sehr, dass Wolff sich für uns entschieden hat“, sagt Raphael Vaino, Managing Director bei Senacor. „Mit Wolff gewinnen wir einen versierten Versicherungsbauer, der sich auch im Maschinenraum von Startups bestens auskennt. Das bringt uns und unsere Kunden einen großen Schritt nach vorne.“