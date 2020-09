Exklusives Cash.-Live Webinar “Megatrend Nachhaltigkeit”

Zukünftig wird es immer wichtiger, verantwortungsbewusst, also auf Basis von ESG-Kriterien, zu investieren. Umweltsünder und Firmen, die nicht ethisch und sozial korrekt geführt werden, fallen durch das Raster. Zum Wohle der Gesellschaft, aber vor allem auch zum Wohle einer nachhaltigen Altersvorsorge. In einem Cash.-Live Webinar von Cash. mit dem Titel “Megatrend Nachhaltigkeit” erfahren Sie alles Wichtige zum Thema ESG und die Umsetzung in der Beratungspraxis.

Eine zusätzliche Dynamik erfährt das Thema durch die EU-Kommission, die sowohl die nachhaltige Geldanlage und eine ebensolche Finanzberatung ab 2021 in Europa fest verankern. Die gesamte Finanzbranche soll so für die Erreichung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitsziele – allen voran der Bekämpfung des Klimawandels – herangezogen werden.

Im Webinar

“Megatrend Nachhaltigkeit” am 23. September 2020, 10:00 bis 10:45 Uhr



erfahren Sie, wie sich das Thema ESG im wahrsten Sinne des Wortes gewinnbringend in Ihre Beratungspraxis einbauen lässt, mit welchen regulatorischen Vorgaben Sie in Bezug auf ökologische und ethisch-soziale Anlagen rechnen müssen und wie der Versicherer Zurich Gruppe Deutschland den Nachhaltigkeitsansatz mit ihren Altersvorsorgeprodukten verknüpft.

Ihre Referenten:

Michael Keppner, Betriebswirt für betriebliche Altersvorsorge (FH), Zurich Broker Consultant Life, Zurich Gruppe Deutschland

Volker Weber, Vorstandsvorsitzender des Forums Nachhaltige Geldanlagen, Berlin

Seien Sie dabei und erfahren Sie alles Wichtige rund um das Thema Nachhaltigkeit. Hier geht’s zur Anmeldung

Foto: Shutterstock