FDP kritisiert Heils Grundrentenmodell

Die Menschen in Deutschland waren vor Ausbruch der Corona-Krise in der Summe so reich wie nie. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank summierte sich das Geldvermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen Ende des vierten Quartals 2019 auf den Rekordwert von rund 6,458 Billionen Euro.