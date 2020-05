Feinschliff: Basler überarbeitet BU-Versicherung

Die Basler hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung in zahlreichen Details überarbeitet und verbessert. Man wolle bei Preis und Leistung ganz vorne mitspielen sowie Kunden und Vertriebspartner begeistern, lautet die Ansage des Versicherers.

So wurden die maximalen BU-Rentenhöhen für Schüler, Studenten und Existenzgründer erhöht und die Einstufung von Berufstätigen mit hohem Anteil an Büroarbeit verbessert: Künftig werden Berufstätige bereits ab einem Anteil der Bürotätigkeit von 70 Prozent (bisher 75 Prozent) in eine bessere Berufsklasse eingestuft und zahlen günstigere Beiträge.

Für Schüler wurde die maximale monatliche Rentenhöhe bei Vertragsanschluss auf 1.500 Euro erhöht. Studenten und Existenzgründer können eine maximale Monatsrente von 2.000 Euro absichern.

Darüber hinaus hat die Basler auch Hand an das Bedingungswerk der BU angelegt und Verbesserungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit vorgenommen: So ist künftig die Nachversicherung ohne Anlass, also die Erhöhung der Absicherung, einmalig in den ersten fünf Jahren und zu Beginn des elften Jahres möglich.

Bei schweren Erkrankungen wie Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Koma sowie eingeschränkter Lungen-, Nieren- und Leberfunktion wird bis zu 15 Monate als Soforthilfe die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente gezahlt. Durch klar definierte Leistungsauslöser soll diese Regelung die Beantragung von Leistungen erleichtern.

Zudem erhalten Kunden künftig bis zu sechs Monaten Überbrückungshilfe für den nahtlosen Übergang vom Krankentagegeld beziehungsweise Krankengeld zur Berufsunfähigkeitsrente. Dies ist im Basler Arbeitsunfähigkeitsschutz integriert. (dr)

Foto: Basler Versicherungsgruppe