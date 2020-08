Fondsfinanz kooperiert mit Neodigital

Neodigital kooperiert ab sofort mit Fonds Finanz Maklerservice. Damit nimmt auch der größte Maklerpool Deutschlands die digitalen Sach-, Haftpflicht und Unfallversicherungsprodukte von Neodigital in sein Angebot auf.

Durch ihre digitalisierten und automatisierten Prozesse fügen sich die Produkte von Neodigital nahtlos in die breit angelegte strategische Ausrichtung der Maklerplattform von Fonds Finanz ein. So können beispielsweise Änderungen an Verträgen in Echtzeit durchgeführt und Dokumente mit den dazugehörigen Daten bereits nach wenigen Sekunden an den Kunden zurückgeliefert werden. Dadurch reduziert sich der Zeitaufwand des Maklers für administrative Tätigkeiten deutlich und ihm steht mehr Zeit für die Kundenbetreuung und werttreibende Aufgaben zur Verfügung.

„Wir bei Neodigital stehen für eine effektive und effiziente Digitalisierung und Automatisierung aller Geschäftsabläufe innerhalb eines Versicherungsprozesses. Unser Konzept passt daher sehr gut zum Anspruch von Fonds Finanz, denn unsere Branche hat gerade durch die Corona-Krise erfahren, wie wichtig ein komplett digitalisiertes Versicherungsmodell für den Erfolg der Vermittlung ist“, kommentiert Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing von Neodigital. „Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass unsere digitalen Prozesse und Produkte künftig auch für die angeschlossenen Makler der Fonds Finanz verfügbar sind“, so Voss weiter.

„Wir freuen uns sehr, mit Neodigital einen Vorreiter in Bezug auf die zunehmende Digitalisierung der Versicherungsbranche als Kooperationspartner gefunden zu haben“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Durch die Zusammenarbeit mit Neodigital können unsere Makler gezielt auf die Bedürfnisse ihrer digital affinen Kunden eingehen und gewinnen durch den effizienten Prozess wertvolle Zeit“, erklärt Porazik.

Foto: Neodigital/Fondsfinanz