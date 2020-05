Führungswechsel bei Mobilversichert

Sechs Jahre nach dem Startschuss verlässt Gründer und CEO Manuel Ströh zum 31. Mai 2020 die Munich General Insurance Services GmbH, die unter der Marke Mobilversichert bekannt ist. Das Brokertech wurde im Februar 2019 von Prinas Montan GmbH, einer Tochter der Degussa Bank, erworben. Der Weggang von Ströh geschieht nach Unternehmensangaben in beiderseitigem Einvernehmen.

Ströh gründete 2014 die Munich General Insurance Services, die sich unter der Marke „mobilversichert“ auf die digitale Unterstützung von Versicherungsvermittlern mit zukunftsweisenden Lösungen spezialisiert hat. Mittlerweile ist die Firma zu einer Transaktions-Plattform herangewachsen, die Maklern und Versicherern eine digitale Infrastruktur für das Neugeschäft und das aktive Management und die Steuerung des Bestands bietet.

Nach dem Kauf durch die Prinas Montan hat das Startup die angebotenen Services signifikant ausgebaut und die Geschäftsleitung zu einem Dreier-Team erweitert. Die beiden Geschäftsführer Dr. Mario Herz und Stephan Kiene werden nach dem Ausscheiden von Ströh Mobilversichert als Doppelspitze weiterführen.

„Ich habe immer fest an den Erfolg von mobilversichert und an die Technologie dahinter geglaubt und bin sehr stolz und dankbar für das, was wir als Team erreicht haben“, so Ströh. „Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt – vom kleinen Startup zum Technologie-Vorreiter im Versicherungsmarkt. Nach dieser intensiven Aufbauphase ist es für mich an der Zeit, neue Ziele und Projekte ins Visier zu nehmen.“ Ströh wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen. (dr)

Foto: Cash.