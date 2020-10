Wüstefeld geht: Generationswechsel im Vorstand der Targo Versicherungen

Generationswechsel bei den Targo Versicherungen: Sascha Müller (43) tritt zum 1. Oktober 2020 die Nachfolge von Bernd-Leo Wüstefeld als Vertriebsvorstand an. Wüstefeld geht gleichzeitig nach einer äußerst erfolgreichen Tätigkeit für die Targo nun in den Ruhestand.

Generationswechsel bei den Targo Versicherungen: Sascha Müller (43) tritt zum 1. Oktober 2020 die Nachfolge von Bernd-Leo Wüstefeld als Vertriebsvorstand an. Bernd-Leo Wüstefeld geht gleichzeitig nach einer äußerst erfolgreichen Tätigkeit für die Targo Versicherungen in den Ruhestand.

Iris Kremers, Bancassurance-Chefin: “Wir sind Bernd-Leo Wüstefeld für sein unermüdliches Engagement und seine unternehmerische Leistung zu tiefem Dank verpflichtet. Für die nächste Lebensphase wünsche ich ihm – auch im Namen meiner Vorstandskollegen – alles erdenklich Gute – vor allem Gesundheit. Es freut mich, dass wir mit Sascha Müller einen Nachfolger aus den eignen Reihen gewinnen konnten, der das Unternehmen und die Bedürfnisse unserer Kooperationspartner gleichermaßen kennt. Für die vor ihm liegenden Aufgaben wünsche ich ihm viel Erfolg.”

Wüstefeld blickt auf eine langjährige und sehr erfolgreiche Karriere bei den Targo Versicherungen zurück – zuletzt als Vertriebsvorstand der Targo Versicherungen. Seine berufliche Laufbahn startete er bei der Aachen Münchener Lebensversicherung. 1989 wechselte er zur KKB Leben, einer Vorgänger-Gesellschaft der Targo Versicherungen. Nach verschiedenen Stationen in leitender Funktion wurde Wüstefeld 2001 in den Vorstand der Targo Versicherungen berufen.

Der gelernte Bankkaufmann Müller erwarb einen EMBA (Executive Master of Business Administration) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach seinem Einstieg 2011 bei den Targo Versicherungen als Vertriebscoach war Müller in verschiedenen leitenden Funktionen tätig – seit 2016 als Vertriebsdirektor im Bereich „Mobile Kundenberatung“. Zuvor war Müller bei der Sparkasse Vest, dem AWD und der Targobank.